河南欧美同学会洛阳海创中心成立

26日，河南欧美同学会洛阳海创中心在洛阳智能科技产业园揭牌。

26日，河南欧美同学会洛阳海创中心在洛阳智能科技产业园揭牌。

河南欧美同学会洛阳海创中心以服务留学人员创新创业创造、促进区域经济发展为宗旨，建设集人才招引、项目孵化、产业培育、对外交流的示范中心。该中心占地1700平方米，设置中心办公区、海创创客吧、海创书吧、留学人员之家、项目路演大厅、共享空间和欧美同学会发展及成果展示区等功能分区。

未来，河南欧美同学会洛阳海创中心将通过市场化运作方式，构建“一点多元”的发展模式，“一点”是指中心所在的洛阳智能科技产业园；“多元”是指依托洛阳智能科技产业园，为留学人员提供优质服务资源，打造发散式创业模式，不断增强洛阳海创中心影响力辐射力。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 贾萌)