99元可得两张洛阳旅游联票？莫上当受骗

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近期有人在网上低价倒卖旅游联票，只需花99元就能得两张旅游联票（单张售价99元），且部分景区还不需要实名认证，这种情况是否可信？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近期有人在网上低价倒卖旅游联票，只需花99元就能得两张旅游联票（单张售价99元），且部分景区还不需要实名认证，这种情况是否可信？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近期有人在网上低价倒卖旅游联票，只需花99元就能得两张旅游联票（单张售价99元），且部分景区还不需要实名认证，这种情况是否可信？
洛阳市文化广电和旅游局(旅游)回复：感谢您对洛阳旅游的关注，景区已严格执行联票实名制入园，网络上有不法分子利用欺骗消费者倒票获利，希望广大游客不要贪图便宜，上当受骗，会向景区要求继续严格落实实名制入园。
相关延伸：
2023年10月26日洛阳文旅集团面向全国游客推出旅游联票，该联票包含7大景区且3个月内使用不限次。洛阳旅游联票游客购买联票后持相应景区的入园二维码，并出示本人身份证件，由检票人员核验入园。
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