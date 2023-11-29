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洛阳快递春节不打烊 网购年货要趁早
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.26 11:26

　　近日，多家快递企业陆续发布“春节不打烊”公告称，春节期间将保障正常寄递服务。春节期间，洛阳的快递网点是否正常营业？25日，记者走访了洛阳市一些快递公司的营业网点。

　　春节临近，不少市民喜欢在网上选购年货。天气寒冷，记者在西工区、老城区、洛龙区的街道上看到，多家快递公司的快递员冒着寒风给市民送快递。

　　“春节期间，顺丰速运不放假，市民可放心网购。”顺丰速运西工区一家营业网点负责人说，根据往年经验，快件高峰期将在2月2日(农历腊月二十三)前后出现，建议有网购需要的市民提前下单，以免影响收件时效。

　　记者注意到，顺丰速运在官网发布2024年春节期间服务公告称，因节日期间资源调配受限、极端天气变化等多重因素，客户的快件时效或将受到不同程度影响，顺丰已提前制定相关预案，做好突发应急响应，全力保障快件运转，同时将对快件和资源灵活调度匹配，动态调节部分服务收费标准。

　　和顺丰速运一样，中通快递、圆通速递、申通快递、韵达速递、德邦快递、京东物流等也对外官宣，2024年“春节不打烊”，将开启春节运营模式，继续为客户提供不间断的快递服务。部分快递企业明确表示，春节假期期间，将对寄递服务加收资源调节费。

　　“春节前，各大电商平台纷纷举办‘年货节’，受到消费者欢迎，年货热卖促进了快件数量的增加。”菜鸟驿站政和东郡店负责人谢先生说，该店平时派送快件300余件，近日达到500余件，增加量较为明显。

　　记者从洛阳市邮政管理局获悉，春节期间，邮政EMS正常上班，不影响市民寄件。一些快递公司的区域负责人提醒，快递公司虽然不放假，但是快递员会实行错峰放假和调休，部分营业网点也会缩短开门时间，受春节期间运力、天气等因素影响，快递时效或将打折扣，您如果有急件需要寄出，请尽可能提前安排寄递。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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