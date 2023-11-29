春节期间，洛阳市文化馆活动丰富

记者25日从洛阳市文化馆获悉，今年春节期间，该馆将举办多项文化活动，丰富群众文化生活。

记者25日从洛阳市文化馆获悉，今年春节期间，该馆将举办多项文化活动，丰富群众文化生活。

1月26日至2月29日，“咚咚龙咚锵——洛阳市新春主题插画展”将在洛阳正大文化交流中心三楼举办。本次画展为公益性质展览，将展出插画、漫画、绘本作品150余幅，参展作品题材多样，集中展示洛阳插画、漫画、绘本领域的优秀作品。

2月4日至2月19日，“美娃闹新春——2024洛阳市少儿美术新春展”将在洛阳市文化馆一楼展厅举办。本次展览展出作品涵盖中国画、素描、水彩画等门类，内容丰富、形式多样，集中展示少年儿童的艺术才华，广大市民可免费参观。

2月22日至3月3日，“鲁豫有约——黄河流域非遗交流展”将在洛阳市文化馆一楼展厅举办。本次展览面向群众免费开放，将从各地遴选具有代表性的非遗项目进行集中展示，展现我市近年来文旅文创融合发展及非遗传承创新等方面的成效。

2月23日至2月25日晚，“赏国乐，猜灯谜，观展览，品非遗——2024洛阳市文化馆元宵喜乐会”将在洛阳市文化馆举办。本次活动为市民精心准备了大里王狮舞、二鬼摔跤等非物质文化遗产表演，以及琵琶、竹笛、箜篌等国乐演奏，还有猜灯谜、投壶、推铜箍、剪纸、木版年画拓印等互动体验项目，让广大市民参与传统民俗文化、共闹欢乐元宵。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）