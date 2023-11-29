洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

春节期间，洛阳市文化馆活动丰富
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.26 11:27

　　记者25日从洛阳市文化馆获悉，今年春节期间，该馆将举办多项文化活动，丰富群众文化生活。

　　1月26日至2月29日，“咚咚龙咚锵——洛阳市新春主题插画展”将在洛阳正大文化交流中心三楼举办。本次画展为公益性质展览，将展出插画、漫画、绘本作品150余幅，参展作品题材多样，集中展示洛阳插画、漫画、绘本领域的优秀作品。

　　2月4日至2月19日，“美娃闹新春——2024洛阳市少儿美术新春展”将在洛阳市文化馆一楼展厅举办。本次展览展出作品涵盖中国画、素描、水彩画等门类，内容丰富、形式多样，集中展示少年儿童的艺术才华，广大市民可免费参观。

　　2月22日至3月3日，“鲁豫有约——黄河流域非遗交流展”将在洛阳市文化馆一楼展厅举办。本次展览面向群众免费开放，将从各地遴选具有代表性的非遗项目进行集中展示，展现我市近年来文旅文创融合发展及非遗传承创新等方面的成效。

　　2月23日至2月25日晚，“赏国乐，猜灯谜，观展览，品非遗——2024洛阳市文化馆元宵喜乐会”将在洛阳市文化馆举办。本次活动为市民精心准备了大里王狮舞、二鬼摔跤等非物质文化遗产表演，以及琵琶、竹笛、箜篌等国乐演奏，还有猜灯谜、投壶、推铜箍、剪纸、木版年画拓印等互动体验项目，让广大市民参与传统民俗文化、共闹欢乐元宵。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
        控制体重和血糖、降低胆固醇水平……如今，不少人在生活中选择粗粮改善饮食。
  • ·女子伤心过度 心竟然“碎”了
  • ·被确诊糖尿病？他们有点儿想不通
  • ·3岁孩子喜欢趴着睡 竟跟胸腔肿瘤有关
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 春运：是回家，也是一场爱的迁徙
  • 51个小区15185户 涧西区今年计划改造...
  • 调整！事关社会保险缴费基数上下限标准
  • 快讯！中国共产党洛阳市第十二届纪律...
  • 相约1月28日！隋唐城遗址植物园打铁花...
  • 今年洛阳将新增集中供热面积50万平方米
  • 助力洛阳文旅“出圈” 飞鱼服锦衣卫恭...
  • 邀请市民、游客免费观看！王城公园1月...
  • 河南文旅产业年度榜单发布 洛阳多个项...
  • 十二届市纪委四次全会明确今年纪检监...
    		•
    百姓呼声
    文创店名称不标准，是挂牌“假”邮局？
    洛阳市科技馆新馆预计2024年底交付使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    暗香袭人沁心脾

    腊梅迎春

    风景如画

    落日随拍
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605