新春走基层：杨大芳和他的三个“牛娃”

昨日，国家农机装备创新中心高级工程师杨大芳早早来到单位，开始了新的繁忙的一天。与此前不同的是，他的办公桌上多了本红彤彤的证书，看起来格外显眼。

杨大芳(左)和同事检查无人驾驶割草机运转情况

昨日，国家农机装备创新中心高级工程师杨大芳早早来到单位，开始了新的繁忙的一天。与此前不同的是，他的办公桌上多了本红彤彤的证书，看起来格外显眼。

“昨天刚领到的。”杨大芳举着证书高兴地说，“孩子拿了奖状，当家长的能不开心嘛！”

在杨大芳和同事的奋斗下，国家农机装备创新中心近年锚定农机前沿领域，成功研发出多个外观参照耕牛打造的国产首台套产品，一群“牛娃”蓄势待发。他口中的“孩子”，指的就是国内首台大马力轮边驱动电动拖拉机ET1004-W，“奖状”则是该产品凭借先进设计刚刚夺得的2023年洛阳市工业设计大赛一等奖。

“牛娃”受表彰，“家长”自然脸上有光，但“牛娃”长成独当一面的“智牛”，还需要经历许多磨炼。

首先是“长身体”——以ET1004-W为例，虽然其传动控制系统技术已经基本成熟，但在动力系统上距离实际应用仍存在一定差距。当前杨大芳团队正围绕这一难题加紧攻关，力争让电动农机实现长时间续航运转。

其次是“降体重”——对于实现轮毂电机在我国农机领域首次应用的ET504-W来说，同为耕牛造型的这个“牛娃”则面临“减肥”难题。当前拖拉机的应用场景越来越多，尤其在植保作业时，农机需要尽可能减轻重量，从而避免对地面植被的损害。

好消息是，依托国家农机装备创新中心打造的电控液压实验室，目前这两款产品的市场化工作正在加速推进。杨大芳骄傲地表示，相较于过去通过田间作业获取数据，现在随着硬件在环仿真测试验证平台投用，结合虚拟现实技术应用，产品的验证效率实现了有效提升，“牛娃”的成长速度大大加快了。

另一个好消息是，以科技创新引领产业升级成为今年全市经济工作重点任务之一，随着洛阳持续打造风口产业，中州时代项目快速建设，围绕电动农机的动力适配研发也将迎来值得想象的美好空间，让“牛娃”成长更加可期。

对于家长来说，养娃总有操不完的心。

这不，当天下午还要出差的杨大芳，又忙起了第三个“牛娃”，一款同样是耕牛外观的无人驾驶割草机的事。前段时间，中国工程院院士罗锡文来到国家农机装备创新中心，专门对这个最小的“牛娃”提出改进意见，建议进一步丰富其应用场景，在设计上更加轻巧灵活，在造型上也可以更加美观一些……

“看来也是个不让人省心的‘娃’，最近可有的忙了。”杨大芳一边收拾行李一边调侃道，脸上露出丰收在望的笑容。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 姜文君 张若含 文/图）