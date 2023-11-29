洛阳召开春节期间文旅活动工作部署会议

24日，我市召开春节期间文旅活动工作部署会议，对春节期间整体文旅活动谋划推进、服务保障、安全保卫、城市氛围营造等工作进行安排部署。市委常委、宣传部部长徐超文参加并讲话。 24日，我市召开春节期间文旅活动工作部署会议，对春节期间整体文旅活动谋划推进、服务保障、安全保卫、城市氛围营造等工作进行安排部署。市委常委、宣传部部长徐超文参加并讲话。 徐超文强调，要提高政治站位，坚持安全第一，加强安全风险隐患排查整治和措施落实，真正做到“安排部署在前、人员培训在前、活动策划在前、预案演练在前、隐患排除在前”。要持续练好“内功”，提升活动品质，做好服务保障，以高质量文化产品、高质量公共服务，满足文旅消费新需求，传递洛城温度、展示洛阳形象。要加强市级统筹，完善工作机制，梳理各类活动，细化工作清单，强化责任落实，推进春节期间各项文旅活动有序开展，确保市民游客过一个安全喜庆祥和的春节。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)