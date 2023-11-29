全力以赴加快筹备进度 创新理念务求出新出彩

昨日，市政协主席孙延文主持召开世界客属第33届恳亲大会筹备委员会工作推进会，听取筹备工作进展汇报，安排部署下一步工作。 昨日，市政协主席孙延文主持召开世界客属第33届恳亲大会筹备委员会工作推进会，听取筹备工作进展汇报，安排部署下一步工作。 孙延文指出，举办第33届世客会对洛阳加强文化传承创新、扩大对外开放、推动高质量发展意义重大。要提高政治站位，凝聚思想共识，把世客会作为深化民族情感、增强文化自信、展示城市形象、促进交流合作、加快现代化洛阳建设的重要平台，做到思想上高度重视、责任上全面压实、工作上精准有力，借鉴以往办会经验，不断完善工作方案。要创新思维理念，精心研究部署，对接高水平策划团队，多方集思广益，优化提升方案，坚持创新创意、舞台演艺、现场联动相统筹，注重非遗文化、文脉地标、历史场景相呼应，展示“根在河洛”深厚底蕴，营造“客家回家”浓厚氛围，增强客家祖根地思想认同、文化认同、情感认同。要用好平台载体，展示洛阳形象，全面梳理客家人员分布、深耕领域、代表人物，以情感为基、从文化切题、谋合作之路，创新文旅营销、品牌营销、城市营销，展示洛阳开放包容、守正创新、热情好客的城市形象。要压实责任链条，明确时间节点，进一步增强使命感、紧迫感，围绕开闭幕式策划、客商邀请、线路设计、招商引资等，倒排工期、挂图作战，各筹备工作组组长要靠前指挥、亲力亲为，市直相关部门要主动靠前，全力以赴加快筹备进度，真正把第33届世客会办成一届清新简约、独具特色、出新出彩的盛会。 市政协副主席宗玉红参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 蒋颖颖 通讯员 冯波)