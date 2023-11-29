建议提前做好储备！预计节前食品价格小幅上升

临近春节，粮油、肉禽蛋及蔬菜等主副食品进入传统销售旺季。

临近春节，粮油、肉禽蛋及蔬菜等主副食品进入传统销售旺季。记者昨日从市价格监测和认证中心获悉，该中心于24日对城市区2个超市和4个农贸市场的价格监测显示：粮油价格基本稳定，肉蛋价格小幅下降，蔬菜价格总体上涨。

“从监测结果看，我市食品供应充足，市场价格平稳运行。”市价格监测和认证中心相关负责人表示，随着春节临近，食品消费需求增加，将推动食品价格季节性回升，预计春节前我市食品价格总体呈季节性小幅上升趋势。不过仍要注意防范极端恶劣天气对市场供应的影响，建议提前做好储备，一旦发生异常情况及时投放市场，稳定市场价格。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 陈文正）