建议提前做好储备！预计节前食品价格小幅上升

临近春节，粮油、肉禽蛋及蔬菜等主副食品进入传统销售旺季。
临近春节，粮油、肉禽蛋及蔬菜等主副食品进入传统销售旺季。
临近春节，粮油、肉禽蛋及蔬菜等主副食品进入传统销售旺季。记者昨日从市价格监测和认证中心获悉，该中心于24日对城市区2个超市和4个农贸市场的价格监测显示：粮油价格基本稳定，肉蛋价格小幅下降，蔬菜价格总体上涨。
“从监测结果看，我市食品供应充足，市场价格平稳运行。”市价格监测和认证中心相关负责人表示，随着春节临近，食品消费需求增加，将推动食品价格季节性回升，预计春节前我市食品价格总体呈季节性小幅上升趋势。不过仍要注意防范极端恶劣天气对市场供应的影响，建议提前做好储备，一旦发生异常情况及时投放市场，稳定市场价格。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 陈文正）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605