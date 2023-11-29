十二届市纪委四次全会明确今年纪检监察工作重点

勇于自我革命是我们党最鲜明的品格。今年是实施“十四五”规划，奋力开创现代化洛阳建设新局面的关键一年，坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，对加快推进现代化洛阳建设意义重大。

勇于自我革命是我们党最鲜明的品格。今年是实施“十四五”规划，奋力开创现代化洛阳建设新局面的关键一年，坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，对加快推进现代化洛阳建设意义重大。

昨日召开的十二届市纪委四次全会全面回顾了2023年全市纪检监察工作，部署2024年党风廉政建设和反腐败斗争重点任务，明确要坚持严的基调与激励干部担当作为相统一，坚持严查乱作为与整治不作为相统一，坚持“治已病”与“治未病”相统一，持续转变思维理念，树牢正确执纪导向，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。

巩固拓展主题教育成果 坚持不懈加强理论武装

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为纪检监察干部教育培训主题主线，以真学真知武装头脑，以真懂真信坚定信仰，以真用真行推动工作，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者。完善重点课题调研制度和成果转化运用制度，坚持“四下基层”，及时总结经验、探索规律、解决问题、推动工作。

坚守政治机关定位 坚定不移强化政治监督

●督促落实党中央重大决策部署

始终把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为头等大事和政治要件，聚焦中国式现代化、“十四五”规划、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略实施，常态化开展“回头看”。紧盯影响党中央重大决策部署落实落地现象，坚决查处口号响落实差、搞本位主义、做表面文章等问题，严肃查处搞形象工程、政绩工程等行为。严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，及时发现、着力解决“七个有之”问题，以铁的纪律确保党中央政令畅通、令行禁止。

●推进政治监督具体化精准化常态化

用好政治监督清单台账工作机制，将政治监督贯穿监督检查、审查调查、政治巡察、派驻监督全过程。

●磨光擦亮政治巡察利剑

坚守政治巡察职能定位，深入开展政治体检、查找政治偏差。全年部署开展3轮常规巡察，聚焦行业领域突出问题开展专项巡察，穿插运用提级巡察、联动巡察，稳妥推进全覆盖任务。压实巡察整改全周期责任，加强巡察整改成果综合运用，对矛盾集中、问题突出领域开展专项整治。