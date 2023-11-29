“市长杯”青少年男足比赛落幕

昨日下午，在洛阳市第四高级中学，2023年洛阳市青少年校园足球“市长杯”总决赛男子组比赛落下帷幕。
昨日下午，在洛阳市第四高级中学，2023年洛阳市青少年校园足球“市长杯”总决赛男子组比赛落下帷幕。
昨日下午，在洛阳市第四高级中学，2023年洛阳市青少年校园足球“市长杯”总决赛男子组比赛落下帷幕。洛阳市实验中学、洛阳市西工第二实验小学两支代表队，分别夺得初中组男子冠军、小学组男子冠军。
本次共有39支代表队入围总决赛，其中初中男子组12支、小学男子组14支、初中女子组6支、小学女子组7支。因为全国冬训的开展，女子组决赛延期举行。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 司马超 摄)
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