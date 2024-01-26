近日，在涧西区洛阳国家大学科技园的中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司内，孙二东正和同事们讨论交流、研发新设备。

开栏语

事以才立，业以才兴。近年，洛阳深入贯彻省委部署要求，树牢“人才首位”理念，以求贤若渴之心引才聚才，以夯基垒台之举育才强才，以筑巢引凤之策爱才留才，培育了创新创业的沃土。市委十二届五次全会暨市委经济工作会议提出，要加大创新人才引育力度，探索校企、院企协同创新模式，常态化落实“1+22”人才政策，深入推进“人人持证、技能洛阳”建设，不断扩大人才“蓄水池”。今起，本报联合洛阳市人才集团推出《洛阳人才说》栏目，以文、图、视频的形式展现河洛大地各类人才集聚发展、干事创业的生动实践，为推动现代化洛阳建设提供有力人才支撑。

技术讨论

近日，在涧西区洛阳国家大学科技园的中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司内，孙二东正和同事们讨论交流、研发新设备。

孙二东来自河南平顶山，2013年毕业后定居洛阳，目前在中科慧远担任技术总负责一职。