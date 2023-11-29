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“春蕾奶奶”余玛丽：“我热爱自己的祖国，这是我最后的奉献”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.26 08:14
“春蕾奶奶” （资料图片）

　　“向余老师最后的奉献致敬！”昨日，洛阳，在已故老人余玛丽家中，军休干部李金旺面对余玛丽的遗像鞠躬。

　　余玛丽祖籍广东台山，1924年出生于美国。虽然出生、成长在国外，但她始终没有忘记自己是一个中国人。1958年，她与丈夫关迪夫几经辗转，回到祖国怀抱，从事教育工作。

　　“一个问题，有‘是’或‘不是’两个答案，但是对于‘你爱你的祖国吗’这个问题，只能有一个答案。”这是余玛丽经常对学生说的一句话，她也用毕生践行着这句话。

　　1960年，余玛丽开始积极参加支教活动。1971年，她与丈夫来到位于洛阳的一所军事院校，投身于我军军事外语教育事业，为军队培养了一大批专业人才。

　　20世纪90年代，走下三尺讲台的余玛丽，退而不休、热衷公益。在之后的多年里，她以家庭名义先后在河南省嵩县、云南省凤庆县、湖北省秭归县等地援建13所希望小学，资助100余名“春蕾女童”。同时，她还在洛阳师范学院等院校设立“余玛丽助学金”，资助贫困女大学生。因此，她被大家亲切地称为“春蕾奶奶”。

　　余玛丽热爱祖国、投身教育、热心公益的动人事迹广为流传，先后被授予“全国三八红旗手”“全国归侨先进工作者”“全军资深翻译家”等荣誉称号。2017年，余玛丽荣获第六届全国道德模范提名奖。

　　余玛丽生前曾真诚地表达捐献遗体的愿望，她说：“看到祖国日益强大、美丽，我无比骄傲和自豪。我决定将我的遗体捐献，用于医学研究和教育。”

　　2016年，余玛丽签订了遗体捐献协议，同意去世后无条件捐献个人遗体，供医学研究之用。她说：“我热爱自己的祖国，这是我最后的奉献。”

　　今年1月22日，余玛丽走完了100年的生命历程。当天，她的遗体被送往河南省红十字会志愿献遗体接受中心。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 时义杰）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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