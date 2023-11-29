河南文旅产业年度榜单发布 洛阳多个项目上榜

记者25日从洛阳市文广旅局获悉，日前举办的2023河南文化产业盛典上发布了“诗与远方”河南文旅产业年度榜单，洛阳多个项目上榜。

记者25日从洛阳市文广旅局获悉，日前举办的2023河南文化产业盛典上发布了“诗与远方”河南文旅产业年度榜单，洛阳多个项目上榜。

2023河南文化产业盛典由河南省文化和旅游厅、河南省社会科学界联合会指导，河南省文化产业协会主办，以“新趋势 新作为 新价值”为主题，聚焦文旅融合背景下的产业高质量发展。

盛典现场发布“诗与远方”河南文旅产业年度榜单，其中，“洛阳汉服”入选河南文旅年度热点词；洛阳市洛龙区、栾川县入选文旅文创融合创新示范区(县)；龙门石窟、老君山、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城、广州市场步行街、洛阳古墓博物馆、慢居十三月入选河南人气打卡地；洛宁爱和小镇入选河南文化产业赋能年度优秀案例；沉浸式乐舞秀《知道·老君山》、大河荟《寻迹洛神赋》、无上龙门沉浸体验馆、隋唐洛阳城应天门《唐宫乐宴》、博物馆奇妙夜入选沉浸式文旅体验优秀案例；洛阳礼物《三彩小唐马》入选河南年度文化礼品；洛阳礼物×唐饮联名款“大唐无糖牡丹味气泡水”入选年度文化+品牌营销事件；牡丹文化节入选年度文化品牌IP。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李文渊 文/图）