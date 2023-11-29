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邀请市民、游客免费观看！王城公园1月29日试灯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 20:00

　　25日，记者从洛阳王城公园服务中心获悉，2024王城新春游园会暨迎春灯会将于1月29日18时首次试灯，邀请市民及游客朋友们来王城公园免费赏灯。

　　长25米，高13米……记者看到，在王城公园正大门广场，大型灯组“龙跃凤鸣”已经安装完成，迎接八方来客。穿正门、入广场，大型灯组“鱼跃龙门”靓姿初现，不断吸引着前来游园的游客拍照打卡。

　　记者了解到，经过紧张筹备，2024王城迎春灯会大型灯组已基本安装完成，布展进度已达90%，目前小型灯组仍在加紧安装、调试，部分收尾工作正在进行中。

　　“龙舞华章贺新岁，华灯璀璨映王城”，2024王城新春游园会暨迎春灯会可谓“龙”重登场。本次灯会以龙年主题彩灯元素为设计理念，将精湛的传统彩灯工艺与现代光电技术相结合，设计打造“龙腾王城”“风起洛阳”“又见神都”“奇幻森林”四大主题、百余组大中型民族特色浓郁的精美彩灯，同时搭配数以万计的装饰类彩灯烘托节日氛围，利用声、光、电等一系列高科技手段，营造炫酷科技感，将为广大市民及游客打造一场有亮点、有广度、有看点的全景式灯会。

　　戏龙灯、伴龙游、舞春花、跃龙门、审奇案、看火龙、赏编钟、踩高跷……“龙”味十足，年味更浓。据悉，2024王城新春游园会暨迎春灯会将从2月2日持续至2月25日，活动期间，除了夜赏流光溢彩的迎春灯会，荟萃精品民俗表演的新春游园会也精彩不断，相约王城公园，一起“沉浸式”过大年！

　　【新春游园会系列活动预告】

　　1.《唤龙鼓》亮灯仪式(迎宾礼)

　　时间：正月初一至初七

　　地点：周明堂广场

　　2.《伴龙游》龙生九子NPC巡游互动

　　时间：正月初一至初七

　　地点：全园

　　3.周公灯谜

　　时间：正月初一至初七

　　地点：沉香楼北广场

　　4.《戏龙灯》豫见丝绸之路行进式演出

　　时间：正月初一至初七

　　地点：三礼广场

　　5.舞春花

　　时间：正月初一至初七

　　地点：牡丹仙子雕像

　　6.鱼跃龙门

　　时间：正月初一至十六

　　地点：凤湖

　　7.编钟乐舞

　　时间：正月初一至初五

　　地点：明堂二楼

　　8.龙宝和虎妞的百宝箱

　　时间：正月初一至初七

　　地点：全园

　　9.县令审奇案

　　时间：正月初一至十六

　　地点：闻韶台、三礼广场

　　10.火龙

　　时间：正月初一至初七

　　地点：周明堂广场

　　11.辽宁高跷秧歌

　　时间：正月初一至十六

　　地点：周明堂广场

　　12.番邦特技

　　时间：正月初八至十六

　　地点：三礼广场  （洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张晶晶 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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