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相约1月28日！隋唐城遗址植物园打铁花、灯会免费看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 20:00

　　记者刚刚从洛阳隋唐城遗址植物园获悉，2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会将于1月28日晚19时首次试灯，邀请广大市民及游客免费参观。

　　试灯当日活动丰富：

　　19时30分在淳和广场进行打铁花舞火龙、火凤凰演出；

　　19时50分还将在东西一级路、中心广场进行舞狮表演；

　　20时10分在中心广场表演变脸喷火；

　　20时30分在滴翠湖上打铁花，凤穿牡丹。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙拯 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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