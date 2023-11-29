相约1月28日！隋唐城遗址植物园打铁花、灯会免费看

记者刚刚从洛阳隋唐城遗址植物园获悉，2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会将于1月28日晚19时首次试灯，邀请广大市民及游客免费参观。

记者刚刚从洛阳隋唐城遗址植物园获悉，2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会将于1月28日晚19时首次试灯，邀请广大市民及游客免费参观。 记者刚刚从洛阳隋唐城遗址植物园获悉，2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会将于1月28日晚19时首次试灯，邀请广大市民及游客免费参观。 试灯当日活动丰富： 19时30分在淳和广场进行打铁花舞火龙、火凤凰演出； 19时50分还将在东西一级路、中心广场进行舞狮表演； 20时10分在中心广场表演变脸喷火； 20时30分在滴翠湖上打铁花，凤穿牡丹。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙拯 文/图）