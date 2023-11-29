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51个小区15185户 涧西区今年计划改造老旧小区名单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 20:00

　　25日，记者从洛阳市涧西区获悉，今年该区计划改造老旧小区51个，涉及15185户，是今年洛阳市老旧小区改造体量最大的城区。

　　据悉，在今年的老旧小区改造过程中，涧西区将着重在“四个聚焦”上下功夫，即聚焦群众参与、聚焦功能完善、聚焦瓶颈破解和聚焦长效管理，让老旧小区“改得满意、住得安心、管得长久”。

　　老旧小区改造群众需求多元、意见难统一。针对该问题，涧西区将聚焦群众参与，按照“规划列单、群众选单、政府交单”的方式，实现改造前问需于民、改造中问计于民、改造后问效于民。“在实际工作中，我们将采取发放调查问卷、召开座谈会、组织集中评审等措施，让群众意愿贯穿老旧小区改造全过程。”涧西区住建局相关负责人说。

　　涧西区老旧小区数量多、房龄大，部分小区功能设施已无法满足当前群众生活需要，上楼难、停车难、充电难等问题突出。因此在改造过程中，涧西区将聚焦功能完善，在改造“面子”的同时，还要提升“里子”。如通过充分挖掘利用边角地、夹心地等资源新增停车泊位，采取一次性投资和企业代建两种安装模式，继续推广安装连廊式“共享电梯”，探索电梯加装“省钱节地”新路径……

　　“此外，我们还将聚焦瓶颈破解，用好多元融资手段，缓解资金难题；聚焦长效管理，加强运营维护，确保改造成果长久持续。”涧西区住建局相关负责人表示，下一步，将在抓好现有老旧小区改造的同时，完善街区养老、托幼、文化、医疗等公共服务设施，打造靓丽舒适的城市生活空间，不断提升人民群众幸福感获得感。

　　涧西区老旧小区改造名单：

　　1.湖北路街道办事处

　　文化宫家属院4栋、建行家属院、河南科技大学家属院30号街坊、东升一小家属院、天津路70号农专院、洛轴南山生活区、工商局家属院、联盟路57号院

　　2.南昌路街道办事处

　　华侨新村9号楼、二公司家属院、灶具厂家属院、商行院、九都西路27号院、中原人家一期、威远公寓、临七街坊、瀛洲新村、华侨新村二区、华侨新村三区

　　3.重庆路街道办事处

　　北01街坊(小院)

　　4.武汉路街道办事处

　　恒星一号楼小区

　　5.瀛洲路街道办事处

　　竹园小区、牡丹基地、嘉汇城小区

　　6.长安路街道办事处

　　粮油公司家属楼8号院24号楼1单元2单元、办事处家属楼8号院6号楼1单元、粮店家属院12号院18号楼、红星剧院家属楼6号院23号楼

　　7.长春路街道办事处

　　中州路太原路口46号院、润鑫小区

　　8.郑州路街道办事处

　　南安五组团、南华新村小区、西苑路20号院1-6号楼

　　9.周山路街道办事处

　　周山小区、烟厂西区

　　10.珠江路街道办事处

　　珠九院、洛龙区财政局家属院、青少年活动中心家属院、铜城小区、铜兴小区

　　11.天津路街道办事处

　　洛轴13号院、洛轴14号院、洛轴13号院-37号楼、洛轴13号院-41号楼、洛轴13号北院、洛轴14号院-32号楼、洛轴14号北院、洛轴11号、天润小区、煤厂院、二运家属院  （洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 辛宇）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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