洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳交警部门公布十种易引发交通事故行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 18:23

　　农历新年即将到来，洛阳旅游市场火爆，群众出行量增大趋势明显。为预防道路交通事故发生，提高市民交通安全意识，近日，洛阳交警部门梳理出容易引发道路交通事故的十种行为。

　　路口违反交通信号灯通行

　　主要危险情形：机动车、非机动车及行人闯红灯；机动车、非机动车“闯黄灯”；绿灯闪烁即将变灯时机动车加速抢行。

　　安全通行提示：通过路口时减速行驶，按照信号灯指示通行，不要加速抢灯通过。

　　右转弯机动车“盲区”通行

　　主要危险情形：机动车在右转弯过程中容易产生视觉盲区，特别是中大型机动车盲区较大，容易与进入盲区的车辆、非机动车和行人发生碰撞。

　　安全通行提示：机动车右转弯时减速或停车观察，主动礼让；非机动车、行人在路口处遇大型车辆右转弯时，应减速行驶，保持一定距离，勿进入大车盲区，切勿从车头强行绕行通过。

　　机动车变更车道未让行

　　主要危险情形：机动车在变更车道时，存在左后、右后视线盲区，不易观察到车道内正常行驶的车辆。

　　安全通行提示：车辆在变更车道前，应提前打开相应的方向指示灯，选择合适时机变道；车道内正常行驶的车辆，遇前方有车辆遇变道驶入本车道时，应减速礼让，切勿加速挤行。

　　超速行驶

　　主要危险情形：超速行驶会影响驾驶人对周围环境的判断能力和反应能力，影响车辆的操作稳定性，容易发生交通事故。

　　安全通行提示：严格按照道路限速通行，通过穿村穿镇等人员密集路段，要减速行驶；时刻注意道路情况，特别是在弯道、坡道和交叉口等区域需要减速行驶。

　　酒后驾驶、醉酒驾驶

　　主要危险情形：饮酒后或者醉酒驾驶车辆(含非机动车)，严重影响驾驶员的判断能力、协调能力、反应能力以及对车辆的操控能力，无法正确应对道路上出现的突发情况，极易引发交通事故。

　　安全通行提示：时刻牢记“开车不喝酒，喝酒不开车”。

　　普通国省道与县乡村道路交岔路口未让行

　　主要危险情形：在普通国省道与县乡村道路交叉口，普通国省道直行的车辆与从县乡村道路驶出或转弯欲驶入县乡村道路的二轮、三轮车辆以及横穿公路的行人之间的冲突。

　　安全通行提示：行经交岔路口时要降速，观察路况，不要突然转弯。

　　高速公路低速行驶、匝道口减速变道行驶

　　主要危险情形：在高速公路上特别是夜间低速行驶，给后方车辆造成视觉差距和误判，无法正确判断安全行车距离，极易引发追尾事故；高速匝道口突然减速变道行驶，使高速行驶的后车无采取紧急避让的时间和距离，容易导致事故发生。

　　安全通行提示：在高速公路上，不能以低于规定的时速行驶，遇情况要低速行驶时，应开启紧急警示灯；提前做好行驶路线规划，准备驶出高速时提前驶入最右侧车道，不要突然减速变道驶入，更不能超过变道口后在高速公路上停车、倒车。

　　高速公路二次事故

　　主要危险情况：发生交通事故时人员逗留在行车道上，极易引发后来车辆二次碰撞而造成人员更大的伤亡。

　　安全通行提示：在高速公路上发生交通事故，一定牢记“车靠边、摆警示、人撤离，即报警”。

　　疲劳驾驶、分心驾驶

　　主要危险情况：疲劳驾驶易产生身体机能、心理机能的失调，出现驾驶技能下降、迟滞；常见的分心驾驶行为有看风景、吃东西、打电话、看手机、操作导航、捡东西等情形，容易引发险情，导致事故。

　　安全通行提示：驾车前休息好；驾车时提前熟悉车辆性能和相关设备，提前规划路线，避免使用手机、操作导航等。

　　行人横过机动车道通行

　　主要危险情形：在无道路中心隔离的道路上，行人随意横穿道路；在有道路中心隔离的道路上，行人翻越隔离设施横穿道路。

　　安全通行提示：行人横过道路应走人行横道或过街设施；驾驶车辆在两侧居民楼、人员较多的路段行驶时，应减速行驶，时刻观察横穿道路的行人。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
        控制体重和血糖、降低胆固醇水平……如今，不少人在生活中选择粗粮改善饮食。
  • ·女子伤心过度 心竟然“碎”了
  • ·被确诊糖尿病？他们有点儿想不通
  • ·3岁孩子喜欢趴着睡 竟跟胸腔肿瘤有关
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 7级大风！未来一周洛阳步入“升温通道”
  • 河洛大地见证华夏龙图腾演变
  • 文旅提质增活力 特色民宿迎客来【组图】
  • 杨骁列席指导基层社区党委主题教育专...
  • 快讯！中国共产党洛阳市第十二届纪律...
  • 洛阳成功创建全国民族团结进步示范市
  • 5月1日起施行！社会组织名称有了统一规范
  • “谁能画出俺娘的模样”后续报道：看...
  • 洛阳新增61家省级工程技术研究中心
  • 洛阳开展“理响洛城·新春走基层” 党...
    		•
    百姓呼声
    文创店名称不标准，是挂牌“假”邮局？
    洛阳市科技馆新馆预计2024年底交付使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    暗香袭人沁心脾

    腊梅迎春

    风景如画

    落日随拍
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605