洛阳交警部门公布十种易引发交通事故行为

农历新年即将到来，洛阳旅游市场火爆，群众出行量增大趋势明显。为预防道路交通事故发生，提高市民交通安全意识，近日，洛阳交警部门梳理出容易引发道路交通事故的十种行为。

农历新年即将到来，洛阳旅游市场火爆，群众出行量增大趋势明显。为预防道路交通事故发生，提高市民交通安全意识，近日，洛阳交警部门梳理出容易引发道路交通事故的十种行为。

路口违反交通信号灯通行

主要危险情形：机动车、非机动车及行人闯红灯；机动车、非机动车“闯黄灯”；绿灯闪烁即将变灯时机动车加速抢行。

安全通行提示：通过路口时减速行驶，按照信号灯指示通行，不要加速抢灯通过。

右转弯机动车“盲区”通行

主要危险情形：机动车在右转弯过程中容易产生视觉盲区，特别是中大型机动车盲区较大，容易与进入盲区的车辆、非机动车和行人发生碰撞。

安全通行提示：机动车右转弯时减速或停车观察，主动礼让；非机动车、行人在路口处遇大型车辆右转弯时，应减速行驶，保持一定距离，勿进入大车盲区，切勿从车头强行绕行通过。

机动车变更车道未让行

主要危险情形：机动车在变更车道时，存在左后、右后视线盲区，不易观察到车道内正常行驶的车辆。

安全通行提示：车辆在变更车道前，应提前打开相应的方向指示灯，选择合适时机变道；车道内正常行驶的车辆，遇前方有车辆遇变道驶入本车道时，应减速礼让，切勿加速挤行。

超速行驶

主要危险情形：超速行驶会影响驾驶人对周围环境的判断能力和反应能力，影响车辆的操作稳定性，容易发生交通事故。

安全通行提示：严格按照道路限速通行，通过穿村穿镇等人员密集路段，要减速行驶；时刻注意道路情况，特别是在弯道、坡道和交叉口等区域需要减速行驶。

酒后驾驶、醉酒驾驶

主要危险情形：饮酒后或者醉酒驾驶车辆(含非机动车)，严重影响驾驶员的判断能力、协调能力、反应能力以及对车辆的操控能力，无法正确应对道路上出现的突发情况，极易引发交通事故。

安全通行提示：时刻牢记“开车不喝酒，喝酒不开车”。

普通国省道与县乡村道路交岔路口未让行

主要危险情形：在普通国省道与县乡村道路交叉口，普通国省道直行的车辆与从县乡村道路驶出或转弯欲驶入县乡村道路的二轮、三轮车辆以及横穿公路的行人之间的冲突。

安全通行提示：行经交岔路口时要降速，观察路况，不要突然转弯。

高速公路低速行驶、匝道口减速变道行驶

主要危险情形：在高速公路上特别是夜间低速行驶，给后方车辆造成视觉差距和误判，无法正确判断安全行车距离，极易引发追尾事故；高速匝道口突然减速变道行驶，使高速行驶的后车无采取紧急避让的时间和距离，容易导致事故发生。

安全通行提示：在高速公路上，不能以低于规定的时速行驶，遇情况要低速行驶时，应开启紧急警示灯；提前做好行驶路线规划，准备驶出高速时提前驶入最右侧车道，不要突然减速变道驶入，更不能超过变道口后在高速公路上停车、倒车。

高速公路二次事故

主要危险情况：发生交通事故时人员逗留在行车道上，极易引发后来车辆二次碰撞而造成人员更大的伤亡。

安全通行提示：在高速公路上发生交通事故，一定牢记“车靠边、摆警示、人撤离，即报警”。

疲劳驾驶、分心驾驶

主要危险情况：疲劳驾驶易产生身体机能、心理机能的失调，出现驾驶技能下降、迟滞；常见的分心驾驶行为有看风景、吃东西、打电话、看手机、操作导航、捡东西等情形，容易引发险情，导致事故。

安全通行提示：驾车前休息好；驾车时提前熟悉车辆性能和相关设备，提前规划路线，避免使用手机、操作导航等。

行人横过机动车道通行

主要危险情形：在无道路中心隔离的道路上，行人随意横穿道路；在有道路中心隔离的道路上，行人翻越隔离设施横穿道路。

安全通行提示：行人横过道路应走人行横道或过街设施；驾驶车辆在两侧居民楼、人员较多的路段行驶时，应减速行驶，时刻观察横穿道路的行人。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）