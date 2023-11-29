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调整！事关社会保险缴费基数上下限标准
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 18:23

　　记者从洛阳市社会保险中心获悉，河南省近日公布了2023年7月至2024年6月的社会保险缴费基数上下限标准。根据规定，全省社会保险(含基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险)缴费基数下限为3579元，上限为17895元。

　　那么，什么是社保缴费基数呢？洛阳市社会保险中心有关负责人表示，社保缴费基数是指职工在一个社保年度内的社会保险缴费基数，它是根据该职工上一年度所有工资性收入所得的月平均额来确定的。每年都会重新确定一次，并且一旦确定后，一年内不再变动。这个基数与职工退休后的养老待遇息息相关。

　　该负责人表示，本次确定的社保缴费基数上下限标准是依据上一年度(2022年7月至2023年6月)河南省全口径城镇单位就业人员所有工资性收入所得的月平均额5965元来确定的。具体来说，上限是月平均额的300%，即17895元；下限是月平均额的60%，即3579元。这意味着，如果一个职工的月平均工资低于3579元，那么他的社保缴费基数就按3579元计算；如果该职工月平均工资高于17895元，则按17895元计算；如果该职工的月平均工资在3579元与17895元之间，则该职工的月平均工资就是其社保缴费基数。

　　上述负责人表示，社保缴费基数与实际缴纳的社保费之间存在一定的比例关系。一般来说，个人需缴纳社保缴费基数的8%，单位需缴纳16%；对于参保的灵活就业人员来说，需按照社保缴费基数的20%缴纳社保费。因此，社保缴费基数越高，个人和单位实际缴纳的社保费也就越高，个人可以在退休后享受更优厚的社保待遇。

　　对于灵活就业人员来说，可以选择在社保缴费基数上下限标准之间的数值作为自己的缴费基数。按照社保缴费基数下限的20%计算，灵活就业人员每月的社保费最低标准为716元。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 胡宏亮）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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