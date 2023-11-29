聚焦“国之大者” 赋能文化传播

本文以聚焦“国之大者”、坚持“两个结合” 、推进文化“两创”报道为思路，紧密结合西安报业传媒集团近年来创新文化传播的生动实践，梳理了其中的一些优秀案例和经验做法，提出全媒体时代文化传播要从思想认知、价值判断、技术创新、传播渠道等关键点上，全程全息全员全效地阐释党的最新理论，由“独唱”自觉优化为“合唱”，为建设文化强国贡献党媒力量。

本文以聚焦“国之大者”、坚持“两个结合” 、推进文化“两创”报道为思路，紧密结合西安报业传媒集团近年来创新文化传播的生动实践，梳理了其中的一些优秀案例和经验做法，提出全媒体时代文化传播要从思想认知、价值判断、技术创新、传播渠道等关键点上，全程全息全员全效地阐释党的最新理论，由“独唱”自觉优化为“合唱”，为建设文化强国贡献党媒力量。

近年来，西安报业传媒集团坚持聚焦“国之大者”、坚持“两个结合”靶向发力，用心用情推进文化自信自强，奋力传播新时代社会主义先进文化，大力弘扬以延安精神为代表的红色革命文化，努力传承以“关学”为代表的中华优秀传统文化，为读者提供日益丰富的文化产品，满足全媒体时代受众不断增长的思想精神需求。

“国之大者”和“两个结合”高度一致

2020年4月20日，习近平总书记在陕西秦岭考察时，特别强调“对‘国之大者’一定要心中有数，要时刻关注党中央在关心什么，强调什么。”什么是新时代的“国之大者”？2021年4月25日，习近平总书记在广西桂林考察时，以“让人民生活幸福是‘国之大者’”给出了答案。简短的话语重如千钧，“人民”就是一切，让人民生活幸福就是“国之大者”。

2021年7月1日，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中，明确提出“两个结合”的重要论断。2023年6月2日，习近平总书记在文化传承发展座谈会上，对“两个结合”特别是“第二个结合”作出全面系统的深入阐述。

聚焦“国之大者”与坚持“两个结合”高度一致，内涵十分丰富、论述极其深刻，富有鲜活的时代内涵。新时代以来，党中央高度重视思想文化建设，习近平总书记围绕新闻、网信、文艺、哲学社会科学、思政和文化传承等多个领域发表重要讲话作出重要指示批示精神，极大地丰富和发展了马克思主义文化理论，为做好新闻工作提供了根本遵循和行动指南。我们必须全面、立体、深刻领会重要论断的丰富内涵、精神实质和实践要求，牢牢把握新闻传播规律，强化互联网思维，不断提高脚力、眼力、脑力、笔力，用心用情谱写奋进第二个百年奋斗目标新征程上的绚丽华章。

以文化传播为核心的新闻实践活动，是意识形态的重要组成部分。当今时代，人们不再简单满足于传统所提供的文化信息，迫切需要版面优质文化内容以融媒方式走上移动端，迫切需要党媒提供更多破圈的跨文化服务。这就倒逼党媒推进供给侧结构性改革，进一步做深做细文化传播工作，在编采实践中学思践悟“国之大者”、坚持“两个结合”。

历史和现实告诉我们：大凡有所成就的编辑记者，都怀着对普通人的关心和热情，主动融入现实生活的深处，自觉走在时代的前沿。主动聚焦“国之大者”、坚持“两个结合”，以更加坚定的意志、更加明确的目标，进行靶向发力精准报道，当好时代文化和时代精神的亲历者、传播者、推动者、建构者，做好高质量的文化书写和全媒体传播，为奋进的时代提供强大的精神支撑，这是新时代赋予新闻舆论工作者的无上荣光。

这是坚守责任担当的需要。知之越深，行之越笃。只有通过持续不断学习，加强政治理论修养，提高政治站位，新闻舆论工作者才能具备对标“党中央在关心什么，强调什么”的能力，从而在日常的新闻实践中发现马克思主义和中国具体实际、中华优秀传统文化的交汇点，将聚焦“国之大者” 、坚持“两个结合”化成一篇篇生动的融合报道，感染读者并在其心灵播下历史自信和文化自信的种子。

这是推进文化自信自强的需要。今日开放的中国，每座城市都努力与世界相交、与时代相通。处在不同城市的新闻舆论工作者，要通过各地具体的发展实践，深挖地方独特的文化渊源，摆脱现有岗位、所在部门和城市等带来的认知局限，以更广阔的视野和更宏大的格局，以更融合的策划活动和更生动的报道，书写时代最强音，在融入全局中体现全局，实现地域文化的更好传播，为推进文化自信自强作出新贡献。

这是提升新闻业务技能的需要。新媒体技术的高速发展，催生了丰富多彩的文化接受方式。在新技术、新表达方式带来的“本领恐慌”中，我们要发扬斗争精神，主动拥抱融媒时代新的发展需要，通过一刻不停地学习来增强技能和本领，加速将优质的文化内容转化成新媒体平台产品，让正能量的内容以新的呈现方式成为大流量的爆款，达到用主流舆论影响更大范围受众的效果。

赋能文化传播行稳致远的西安实践

1953年7月1日，《西安日报》创刊。70年来，报社始终坚持党性立场，把握正确舆论导向，忠实记录西安人民在党的领导下的奋斗历程，致力于做好城市建设发展和特色地域文化的报道与传播。新时代以来，西安报业传媒集团积极推进一体化融合发展，已形成拥有《西安日报》《西安晚报》和西安新闻网、西安发布四大平台，18大类56个新媒体账号的新型主流媒体集团，覆盖受众超2100万。

从报纸版面到网站PC端，从APP到第三方新媒体移动端，变的是传播介质和呈现手段，不变的是紧跟时代步伐赋能文化传播的传统。在“我国网民规模达10.67亿，互联网普及率达75.6%”的今天，党媒做好文化传播的创新，“既需要薪火相传、代代守护，也需要与时俱进、推陈出新，实现创造性转化、创新性发展”。近年来，西安报业传媒集团主动聚焦“国之大者”、自觉坚持“两个结合”、深入推进文化“两创”报道，推动中华优秀传统文化焕发新活力，推进融媒时代文化传播的行稳致远。

把“举旗帜”作为第一原则，坚持党的领导，在引领导向上体现价值。对记者来说，写好每篇新闻报道是讲政治；而对编辑来说，编校好每篇来稿、组织好每块版面也是讲政治。在每年一届的全国青年散文大赛中，我们都结合当年的大事来设置征文主题，引导青年作者通过思想认识的提升，增强作品的思想和艺术的深度。决战脱贫攻坚是2020年的大事，全面小康的喜悦如春风荡漾九州， “幸福就像花儿一样”遂成主题；庆祝建党百年是2021年的大事，致敬红船建党精神，征文主题为“正青春”；召开党的二十大是2022年的大事，感恩新时代伟大成就，征文主题为“再唱山歌给党听”。很多投稿者说，征文主题鲜明紧扣时代，不仅让人人都有话可说，更能说出真情实感。事实上，每届青年散文大赛都能收到海内外数以万计的投稿。

把“聚民心”作为第一抓手，紧密围绕中心，在服务大局中主动承担责任。自觉坚持人民立场，让笔端和镜头紧连民心， “更重要的是给历史一个深厚的交代”。在城市因疫情而暂时停摆的日子里，我们在做好常规抗疫动态报道的同时，高度关切市民的文化精神需求，除在《西安日报》《西安晚报》副刊发表抗疫文学作品外，还联合西安市委宣传部在西安新闻网推出“西安战疫文艺有力量”主题文艺作品融媒公益大联播活动，对征集到的视频、音频、书法、美术、文字等文艺作品，进行轻量化、移动化、碎片化传播。其中，茅盾文学奖得主陈彦将其《主角》的88集音频版，丝路之声广播剧创作基地将200多集获奖精品剧授权我们发布，一度引发“万人追剧”的现象，增强了市民必胜的信心，发挥了文艺的精神力量。一些“00后”网民还留言，“原来文艺作品这么燃，这么有力量！”

把“育新人”作为第一追求，团结青年作者，在鼓舞士气上传递力量。在每届青年散文大赛中，我们都要带领青年作者三次实地采风：跟随习近平总书记的脚步，在陕南田间地头感受乡村振兴的喜悦；在宝塔山下延河水畔，接受延安精神红色洗礼；在太行山深处的八路军总部，零距离领悟斗争精神；深入甘肃、新疆古丝路的世界遗产，倾听历史的回声……通过采风，引导青年作者捕捉生动具体细节，从生活的富矿发掘有“原浆”品质的作品。对大赛发现的新人，除在当年奖励和报道外，还给予长期跟踪扶持。青年作者胡宝林获第二届全国青年散文大赛奖，四年后他的一篇散文相继获冰心散文奖和孙犁散文奖，我们第一时间邀约全国评论家关注并深度报道；青年作者王洁获第三届全国青年散文大赛奖后，出版了两部散文集、三部长篇小说，两部改编的电影公映，我们刊发跟踪报道40多次，用天空和大地般的爱，让文化之光照亮新人的前路。几年间，七届青年散文大赛表彰了百余位文学新人，其中有20多人次获柳青文学奖、丰子恺散文奖等奖项，有10多人出版了个人作品集，40多人加入到中国作协。

把“兴文化”作为第一要务，致力成风化人，在凝心聚力中发挥作用。中华优秀传统文化作为中华民族的精神命脉，不仅是涵养社会主义核心价值观的源头活水，也是深受世界各国人民喜爱的世界文化重要组成。2020年是北宋思想家张载诞辰一千周年。他的“横渠四句”“艰难困苦，玉汝于成”“民胞物与”等观点，是中外汉文化学者研究的重要方向。作为张载出生地的主流媒体，我们推出融媒专题“风从千年来关学正青春——纪念张载诞辰一千年”，用文字、图片、音频、视频、直播、海报等全媒手段全景呈现，吸引日本、韩国、新加坡等多国汉学家的参与，举办线下高端论坛和书画邀请展，向全球网民传播张载及“关学”的内容要义和时代精神。这一创新传播的尝试，让中华优秀传统文化迸发出新的活力，焕发出时代的光彩。

把“展形象”作为第一准则，做到强基固本，在沟通世界中展现风采。进入新时代，全球需要持续了解中国，我国也迫切希望被世界理解。通过本土故事吸引全球目光，借用“外嘴”“外眼”讲好本土故事，以此建立更精准有效的对外传播格局，也是我们一直努力追求的。在2020年成功举办“体验秦文化——兵马俑修复工作直播活动”后，我们先后开展了“中日韩三国樱花秀”、“秦汉文物展在东京开幕”、“天下美食在西安”等20多项大型本土文化国际传播活动，实现了2亿+人次的海外阅读量，累计被海外媒体和海外社交号转发420多次。笔者采写的《跨越喜马拉雅的友谊》，讲述回到尼泊尔休假的西安医学院教授拉吉姆，在家乡艰难筹措并向中国捐赠10余箱急需医疗物资的感人故事。报道在《西安晚报》刊发后，被译成尼泊尔文、英文、印地文、马来文等语种，在南亚多家主流媒体广泛传播。我们率先推出的哈萨克斯坦小伙马文轩参与西安抗疫的暖心故事，引发百余家媒体的转载和跟进。在我国同中亚五国建交30周年视频峰会的讲话中，国家主席习近平特别强调：“在陕西支援抗击疫情的哈萨克斯坦小伙马文轩的一句‘我是外国人，但不是外人’，感动了无数中国人。”

结语

回顾近年来聚焦“国之大者” 、坚持“两个结合”、推进文化“两创”报道的实践，我们走得坚实有力、有神采又显底气，为做好今后全媒体报道提供了诸多启发：一是在思想认知上，以更高的政治站位增进认知水平，不断用党的理论武器来持续提升整体的传播水准；二是在价值判断上，要把以往单一部门和版面的“独唱”优化成全平台的“合唱”，让全员达成共识形成合力，全程全息地践行社会主义核心价值观，用正能量作品感动、感召读者粉丝坚定共同理想；三是在技术创新中，要最大限度地运用文字、图片、视频、直播、海报、H5、AR、VR、游戏等全媒体语境的表达手段，以满足读者用户日益增长的阅读需求；四是在传播渠道上，引导全员尊重新闻传播规律把握时度效，对重点文化报道进行全网全效传播，等等。

在奋进中国式现代化的新征程中，我们使命在肩、大有可为。让我们深入领会贯彻落实好国家深化媒体改革的决策部署，聚焦“国之大者” 、坚持“两个结合” 、 推进文化“两创”报道，坚定自信自强，赋能文化传播，为社会主义文化强国的早日实现，持续提供更磅礴的精神力量！（章学锋）