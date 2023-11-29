今年洛阳将新增停车位6300个 新建充电桩7100个

1月25日，2024年洛阳市城市管理工作会议召开。 1月25日，2024年洛阳市城市管理工作会议召开。记者从会上获悉，去年，洛阳城管部门高质高效推进民生实事，以匠心绣花促城市蝶变。今年，洛阳城管部门将在全面推进城市更新、提升城市治理水平、加快公用事业发展等方面持续发力，着力提升功能品质、扮靓城市颜值、擦亮窗口形象，推动城市管理精细化智能化科学化水平再上新台阶。 ●完成开元大道伊滨段(汉魏大道—六合大道段)提升改造工程，打造“舒朗通透”道路绿化景观。 ●聚焦出行便捷化，中心城区新建公共停车场35座，新增停车位6300个，新建充电桩7100个，持续推广智慧洛阳城市停车平台应用。 ●推进城市公厕精细化管理，城市区24小时开放公厕100座，新(改)建二类以上公厕175座，为广大市民游客如厕提供方便。 ●改造燃气管网120.6公里、热力管网20公里，新增集中供热面积50万平方米。 ●大力推行停车管理、违停执法等方面18条惠民利企举措，用柔性执法方式全面彰显洛阳“城市温度”。 ●聚焦流动摊点、城市围挡、互联网租赁自行车停放、城市户外广告和招牌设施等突出问题开展专项治理，完成55条背街小巷治理任务。 ●围绕“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新理念，完成王城公园、中国国花园、隋唐植物园、儿童乐园提升项目，完善园区软硬件设施。通过“多元化场景、多层次空间、沉浸式模式”推进赏花游玩环境提升，全力办好春节庙会灯会以及牡丹文化节、河洛文化旅游节期间的游园活动。 ●有序推进“北国花城”建设，建成花园式机关30个、花园式社区30个、花园式学校50个、花园式企业50个、花园式公共服务场所60个。 ●扎实推进城市绿地品质提升，坚持“公益属性、生态优先”原则，新增城市“口袋公园”绿地面积2000平方米。 ●提高城市供水水质与能力，实施故县水库向邙岭水厂调水工程，累计铺设供水主干管26公里，完成关林、涧东、涧西水厂提标改造工程，新增水质净化能力18万立方米/日，有力落实供水水质硬度降至200mg/L以下目标。 ●围绕主要景点、特色商业区、沿河两岸、城市主干道等重点区域，加强亮化设施检修维护，确保综合亮灯率达95%以上，促进古都“夜经济”发展。 ●围绕垃圾分类收集、投放、运输、处理四个重要环节，探索全链条市场化运作模式，提升垃圾分类覆盖率至95%，力争居民小区垃圾分类智能化收集设施改造覆盖率达80%。 ●打牢基础支持，加强法治建设，力争年底前出台《洛阳市停车管理条例》《洛阳市城市地下管线管理办法》《洛阳市城市生活垃圾分类管理办法》，加强执法队伍规范化建设，推进严格规范公正文明执法。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）