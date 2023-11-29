快讯！中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第四次全体会议召开

25日，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第四次全体会议召开。
25日，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第四次全体会议召开。
25日，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第四次全体会议召开。
会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实二十届中央纪委三次全会部署，深入贯彻落实十一届省纪委四次全会、市委十二届五次全会暨市委经济工作会议要求，回顾总结2023年全市纪检监察工作，安排部署2024年任务，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭飞飞 赵晨熹 梅占国 文/图）
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