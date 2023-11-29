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刚刚发布！涉及洛阳节前市场价格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 15:47

　　春节临近，粮油、肉禽蛋及蔬菜等主副食品进入传统销售旺季。记者从洛阳市价格监测和认证中心获悉，该中心24日对城市区2个超市和4个农贸市场的价格监测显示：粮油价格基本稳定，肉蛋价格小幅下降，蔬菜价格总体上涨。全市“菜篮子”供应充足，市场价格平稳运行。

　　粮油价格基本稳定。监测结果显示，粳米、面粉(特一粉)、面粉(标准粉)等产品近期价格稳定，与去年同期相比有小幅上涨，其中粳米价格上涨9.29%。花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油价格稳定，与去年同期相比，菜籽油、大豆油、食用调和油价格降幅均超10个百分点。洛阳市价格监测和认证中心相关负责人表示，粮油较耐储存，节日因素对其价格影响不大，节日期间有的商家还会对食用油实行降价促销，价格保持稳定的基础较好。

　　肉类价格方面，猪精瘦肉、猪五花肉、鸡肉价格小幅下降，牛、羊肉价格稳定，生猪收购价略有上涨。根据预测，春节期间牛羊禽肉、水产品的消费量往往会增加比较多，价格将呈上涨走势。

　　部分蔬菜价格上涨明显。此次监测的16种蔬菜价格，与前一上周相比，9升3降4平。其中，芹菜价格涨幅居前，上涨15.27%；韭菜价格降幅居前，下降6.70%。与今年首次大范围低温雨雪天气前相比，16种蔬菜平均价格上涨21.54%。

　　洛阳市价格监测和认证中心相关负责人介绍，蔬菜价格受天气影响较大，加之农贸市场蔬菜摊贩返乡等因素影响，价格将继续上涨。不过，只要后期不出现罕见恶劣天气，蔬菜价格上涨的幅度将低于往年。

　　“从监测结果看，我市菜篮子商品供应充足，市场价格平稳运行。”该负责人表示，随着春节假期临近，食品消费需求增加，将助推食品价格季节性回升，预计春节前全市食品价格将呈季节性小幅上升趋势。不过仍要注意防范极端恶劣天气对市场供应的影响，建议提前做好储备，一旦发生异常情况及时投放市场，稳定市场价格水平。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 陈文正 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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