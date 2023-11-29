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洛阳旅游年票春节期间可正常使用 部分景区暂停开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网/洛阳旅游年票官方网站 2024.01.25 11:20

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：2024年春节期间，洛阳旅游年票可以使用吗？

　　市文化广电和旅游局(旅游)回复：年票春节正常使用。您也可关注微信公众号“洛阳旅游”了解景区开放状态。

　　>>>点击查看原帖

　　相关信息：

　　根据洛阳旅游年票官方网站显示，部分可使用年票景区目前暂停开放，外出游玩时需注意查看。

　　本地正常开放景区：龙门石窟、白云山、龙潭大峡谷、鸡冠洞景区、白马寺、关林庙、青要山、明堂天堂景区、二程文化园、天子驾六博物馆、应天门遗址博物馆、九洲池、汉光武帝陵、王铎故居、蝴蝶谷、东方红农耕博物馆、函谷关、汝阳恐龙地质公园、玄奘故里、丽景门、荆紫仙山、唐僧寺(玄奘寺)、张钫故居、四季牡丹展览馆、花果山国家森林公园、国家牡丹园、栾川竹海野生动物园、万安山七彩大峡谷、龙马负图寺。

　　本地暂停开放景区：天河大峡谷、天池山森林风景区、龙峪湾国家森林公园、木札岭风景区、神灵寨风景区、黛眉山。

　　周边正常开放景区：南阳内乡县衙、西峡老君洞、尧山风景名胜区、西峡恐龙遗迹园、焦作神农山、西峡龙潭沟、黄河三峡、济源王屋山、济源五龙口、济源小沟背银河峡、晋城九女仙湖、河南九峰山、汝州怪坡景区、汝州青瓷博物馆、济源济渎庙、仰韶仙门山景区、舞钢灯台架、晋城相府庄园。

　　周边暂停开放景区：黄河丹峡景区、豫西大峡谷景区、青天河。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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