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讲好新时代的“龙门故事”（我们的城事追光）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:49

2022年7月22日晚报相关报道 （版面截图）

　　2021年12月6日，龙门石窟奉先寺渗漏水治理和危岩体加固大型保护工程启动，这是自1971年以来，奉先寺时隔50年首次进行的大型保护工程，受到国内外高度关注。其间，《洛阳晚报》全程跟踪报道，第一时间将新成果对外发布，引发社会各界广泛关注。连日来，记者采访事件亲历者，带您回顾这段新时代背景下的“龙门故事”。

　　近距离考古调查与研究结出累累硕果

　　2021年12月，龙门石窟奉先寺渗漏水治理和危岩体加固大型保护工程正式启动。当时，为了不影响游客参观，施工采取半封闭方式，卢舍那大佛“穿”上了由4万米钢管、8000平方米防护网、6900平方米脚手架编织的“手术衣”。

　　“光是在卢舍那大佛周边搭脚手架，前前后后就耗时一个月。”龙门石窟研究院石窟保护研究中心主任马朝龙回忆。

　　马朝龙说，龙门石窟石质以石灰岩为主，容易受流水的溶解和侵蚀，导致危岩体及渗漏水。此前的保护工作主要针对文物本体，而这一次“大修”，工作人员根据奉先寺的地质状况、裂隙分布、渗漏水病害发育程度等，对奉先寺西壁、南壁、北壁和周边区域进行了病害、渗漏水治理和危岩体加固，实际上是对文物本体所附存的山体进行了加固治理。

　　由于此次工程是50年来奉先寺首次进行的大型保护工程，在施工期间，考古人员利用这次难得的机会，对奉先寺造像进行了近距离的考古调查与研究，有多个新发现。

　　比如，在卢舍那大佛额头发现了贴金残留，多个造像表面有彩绘残留，文殊、普贤菩萨造像眼珠为琉璃材质等。每个新发现经《洛阳晚报》等媒体报道后，都会引起人们的广泛关注、热烈讨论。

　　2022年7月，此次大型保护工程正式竣工。当时，《洛阳晚报》刊发通版报道，对这一历时228天的大事件进行了全面梳理和回顾，刊发的消息《把卢舍那大佛放心地交给下一个千年》，获评2022年度河南省新闻奖一等奖。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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