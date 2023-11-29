洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

网红“伞叔”回洛 向全国网友宣传家乡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:44

雷鹏琳联合明堂景区工作人员向网友发出邀请

　　把伞能玩出什么花样？如果你怕黑，有可以反光的“镭射伞”；如果你嫌热，有可以吹风的伞；如果两人一起打伞怕拥挤，还有宽敞的情侣伞……19日，央视新闻、人民日报微信公众号先后报道一名伞厂老板“听网友许愿来造伞卖伞”的创业故事。这位网红伞厂老板雷鹏琳是洛阳人，日前他专程回洛，向全国网友宣传家乡。

　　“叔，你竟然是洛阳的”

　　38岁的雷鹏琳在浙江绍兴开办一家飞恋伞厂，他年龄不大，却被广大网友称作“伞叔”，在抖音平台拥有214万粉丝，且粉丝数量还在不断增加。

　　18日，雷鹏琳在洛阳龙门石窟景区拍视频，欢迎全国各地的朋友来他的家乡洛阳。这条抖音视频的评论区，点赞量达1.7万的一条留言是“叔，你竟然是洛阳的！”

　　雷鹏琳出生于洛宁县西山底乡(现景阳镇)。那时候，村民很少走出大山，大多数人守着几亩薄田维持生计。由于家境困难，加上兄弟姊妹多，雷鹏琳初中还未毕业就辍学外出打工，在我市南昌路一家馒头店里蒸了5年馒头。

　　2004年，不甘现状的雷鹏琳经朋友介绍到浙江绍兴一家伞厂学手艺。后来10年间，他干过伞厂所有技术岗位，并努力成为一名专业销售。

　　在多次拿下“销冠”头衔后，雷鹏琳瞄向更大的平台。几年后，他创办飞恋伞厂，从“雷销售”成为“雷总”，利用伞业出口红利期，通过做外贸，给小商家供货，一天能出几千单伞。后来，因为出现大量同行，伞厂遇到发展瓶颈，日出货量开始急剧下降。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
        控制体重和血糖、降低胆固醇水平……如今，不少人在生活中选择粗粮改善饮食。
  • ·女子伤心过度 心竟然“碎”了
  • ·被确诊糖尿病？他们有点儿想不通
  • ·3岁孩子喜欢趴着睡 竟跟胸腔肿瘤有关
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 2023年度“百姓呼声”群众诉求办理工...
  • 施工断行！涉及王城大道部分路段
  • 7级大风！未来一周洛阳步入“升温通道”
  • 河洛大地见证华夏龙图腾演变
  • 文旅提质增活力 特色民宿迎客来【组图】
  • 71套！洛阳地铁站实现“救命神器”全覆盖
  • 春运将至！洛阳交警部门发布出行安全提示
  • 隋唐大运河文化博物馆、关林招募大学...
  • 今年春节期间，洛阳特色冰雪活动丰富
  • 龙年游龙门！龙门石窟新春活动抢先看
    		•
    百姓呼声
    文创店名称不标准，是挂牌“假”邮局？
    洛阳市科技馆新馆预计2024年底交付使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    暗香袭人沁心脾

    明堂落瑞雪

    腊梅迎春

    踏雪漫步
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605