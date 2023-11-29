网红“伞叔”回洛 向全国网友宣传家乡

一把伞能玩出什么花样？如果你怕黑，有可以反光的“镭射伞”；如果你嫌热，有可以吹风的伞；如果两人一起打伞怕拥挤，还有宽敞的情侣伞……19日，央视新闻、人民日报微信公众号先后报道一名伞厂老板“听网友许愿来造伞卖伞”的创业故事。这位网红伞厂老板雷鹏琳是洛阳人，日前他专程回洛，向全国网友宣传家乡。

雷鹏琳联合明堂景区工作人员向网友发出邀请

把伞能玩出什么花样？如果你怕黑，有可以反光的“镭射伞”；如果你嫌热，有可以吹风的伞；如果两人一起打伞怕拥挤，还有宽敞的情侣伞……19日，央视新闻、人民日报微信公众号先后报道一名伞厂老板“听网友许愿来造伞卖伞”的创业故事。这位网红伞厂老板雷鹏琳是洛阳人，日前他专程回洛，向全国网友宣传家乡。

“叔，你竟然是洛阳的”

38岁的雷鹏琳在浙江绍兴开办一家飞恋伞厂，他年龄不大，却被广大网友称作“伞叔”，在抖音平台拥有214万粉丝，且粉丝数量还在不断增加。

18日，雷鹏琳在洛阳龙门石窟景区拍视频，欢迎全国各地的朋友来他的家乡洛阳。这条抖音视频的评论区，点赞量达1.7万的一条留言是“叔，你竟然是洛阳的！”

雷鹏琳出生于洛宁县西山底乡(现景阳镇)。那时候，村民很少走出大山，大多数人守着几亩薄田维持生计。由于家境困难，加上兄弟姊妹多，雷鹏琳初中还未毕业就辍学外出打工，在我市南昌路一家馒头店里蒸了5年馒头。

2004年，不甘现状的雷鹏琳经朋友介绍到浙江绍兴一家伞厂学手艺。后来10年间，他干过伞厂所有技术岗位，并努力成为一名专业销售。

在多次拿下“销冠”头衔后，雷鹏琳瞄向更大的平台。几年后，他创办飞恋伞厂，从“雷销售”成为“雷总”，利用伞业出口红利期，通过做外贸，给小商家供货，一天能出几千单伞。后来，因为出现大量同行，伞厂遇到发展瓶颈，日出货量开始急剧下降。