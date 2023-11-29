洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

5月1日起施行！社会组织名称有了统一规范
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:41

　　近日，《社会组织名称管理办法》(简称办法)公布，将于今年5月1日起施行。办法首次对社会组织名称进行统一规定，适用于依法办理登记的社会组织，包括社会团体、基金会和民办非企业单位三类。

　　市民政局社会组织管理局相关负责人介绍，根据办法规定，社会组织只能登记一个名称，社会组织命名应当遵循含义明确健康、文字规范简洁的原则。

　　其中，社会团体名称应当以“协会”“商会”“学会”“研究会”“促进会”“联合会”等字样结束。基金会名称应当以“基金会”字样结束。民办非企业单位名称应当以“学校”“大学”“学院”“医院”“中心”“院”“园”“所”“馆”“站”“社”等字样结束。

　　社会团体、基金会依法设立的分支机构、代表机构名称，应当冠以其所从属社会组织名称的规范全称。“近年来，我们在工作中发现，一些社会组织将内部设立的办事机构命名为‘专业委员会’‘专家委员会’，混淆了办事机构与分支机构，引起了公众误解，在一定程度上存在风险隐患。”该负责人举例，“洛阳市××协会”的分支机构名称应当是“洛阳市××协会××分会”或者“洛阳市××协会××专业委员会”。“洛阳市××协会”内部设立的办事机构名称应当是“洛阳市××协会××部”或者“洛阳市××协会××室”。

　　“办法规定，登记管理机关应当及时纠正本机关登记的不符合规定的社会组织名称。我们也将督促社会组织通过更名等方式纠正不合规的名称。”该负责人说，根据法不溯及既往原则，办法施行前，登记管理机关登记的社会组织名称符合施行前规定的，无须纠正；如发现既不符合施行前规定也不符合本办法规定的，应当依法依规予以纠正。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李欣）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
        控制体重和血糖、降低胆固醇水平……如今，不少人在生活中选择粗粮改善饮食。
  • ·女子伤心过度 心竟然“碎”了
  • ·被确诊糖尿病？他们有点儿想不通
  • ·3岁孩子喜欢趴着睡 竟跟胸腔肿瘤有关
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 2023年度“百姓呼声”群众诉求办理工...
  • 施工断行！涉及王城大道部分路段
  • 7级大风！未来一周洛阳步入“升温通道”
  • 河洛大地见证华夏龙图腾演变
  • 文旅提质增活力 特色民宿迎客来【组图】
  • 71套！洛阳地铁站实现“救命神器”全覆盖
  • 春运将至！洛阳交警部门发布出行安全提示
  • 隋唐大运河文化博物馆、关林招募大学...
  • 今年春节期间，洛阳特色冰雪活动丰富
  • 龙年游龙门！龙门石窟新春活动抢先看
    		•
    百姓呼声
    文创店名称不标准，是挂牌“假”邮局？
    洛阳市科技馆新馆预计2024年底交付使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    暗香袭人沁心脾

    明堂落瑞雪

    腊梅迎春

    踏雪漫步
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605