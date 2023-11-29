5月1日起施行！社会组织名称有了统一规范

近日，《社会组织名称管理办法》(简称办法)公布，将于今年5月1日起施行。办法首次对社会组织名称进行统一规定，适用于依法办理登记的社会组织，包括社会团体、基金会和民办非企业单位三类。

近日，《社会组织名称管理办法》(简称办法)公布，将于今年5月1日起施行。办法首次对社会组织名称进行统一规定，适用于依法办理登记的社会组织，包括社会团体、基金会和民办非企业单位三类。

市民政局社会组织管理局相关负责人介绍，根据办法规定，社会组织只能登记一个名称，社会组织命名应当遵循含义明确健康、文字规范简洁的原则。

其中，社会团体名称应当以“协会”“商会”“学会”“研究会”“促进会”“联合会”等字样结束。基金会名称应当以“基金会”字样结束。民办非企业单位名称应当以“学校”“大学”“学院”“医院”“中心”“院”“园”“所”“馆”“站”“社”等字样结束。

社会团体、基金会依法设立的分支机构、代表机构名称，应当冠以其所从属社会组织名称的规范全称。“近年来，我们在工作中发现，一些社会组织将内部设立的办事机构命名为‘专业委员会’‘专家委员会’，混淆了办事机构与分支机构，引起了公众误解，在一定程度上存在风险隐患。”该负责人举例，“洛阳市××协会”的分支机构名称应当是“洛阳市××协会××分会”或者“洛阳市××协会××专业委员会”。“洛阳市××协会”内部设立的办事机构名称应当是“洛阳市××协会××部”或者“洛阳市××协会××室”。

“办法规定，登记管理机关应当及时纠正本机关登记的不符合规定的社会组织名称。我们也将督促社会组织通过更名等方式纠正不合规的名称。”该负责人说，根据法不溯及既往原则，办法施行前，登记管理机关登记的社会组织名称符合施行前规定的，无须纠正；如发现既不符合施行前规定也不符合本办法规定的，应当依法依规予以纠正。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李欣）