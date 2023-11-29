洛阳市委组织部发挥驻村工作队作用 以旅游公路建设带动帮扶村产业发展

深冬时节，登上汝阳县上店镇布河村红花岭远眺，视野开阔。看景，前坪水库山水相映，碧浪清波；听声，施工声不绝于耳，7栋高端民宿正在进行内部装修。

深冬时节，登上汝阳县上店镇布河村红花岭远眺，视野开阔。

看景，前坪水库山水相映，碧浪清波；听声，施工声不绝于耳，7栋高端民宿正在进行内部装修。

“趁着春节前抓紧建设，争取今年4月对外营业。”该民宿项目负责人信心满满地说，有了旅游公路，凭借前坪水库的好景色，不愁留不住游客。

露营基地、高端民宿、中医康养项目综合体……去年以来，多个项目落户布河村，让这个小山村焕发新的生机与活力。“这真是修好一条旅游公路，带来万千变化。”市委组织部驻村工作队负责人说。

布河村是市委组织部的定点帮扶村。该村属于丘陵地貌，土地大多为坡地、薄地，村民多以外出务工为生。随着前坪水库蓄水，布河村因紧临前坪水库库区，拥有得天独厚的旅游资源。

结合“五星”支部创建，驻村工作队深入分析了布河村产业发展的优劣势。大家深刻认识到，要想彻底改变布河村的产业发展现状，必须从旅游产业入手。村西头的红花岭紧临前坪水库库区，视野开阔，风景秀丽，最适合发展旅游项目，可一想到前往红花岭的那条山路，大家心里就没了底。

这是一条坑坑洼洼的水泥路，宽度仅有3米，错个车都很困难。

“要想富，先修路，必须下定决心把这条路修好！”驻村工作队和村干部很快统一思想：修路！为此，驻村工作队积极沟通协调，争取市、县两级公路服务部门的大力支持，去年修成一条长约1500米、宽5米的高标准旅游公路。

有了旅游公路作支撑，露营基地项目顺利落户红花岭。去年10月，首届“红花岭”露营文化节在布河村红花岭露营基地成功举办，游客驱车沿该旅游公路可直达红花岭，在欣赏沿途自然风光的同时，可一览前坪水库美景。

“那几天，游客络绎不绝，都对我们村的自然风光赞不绝口。”回忆当时的火热景象，布河村党支部书记桑伟粉仍然难掩激动。

现如今，该旅游公路犹如一条丝带，穿过布河村，直达红花岭，畅通了交通，也带动了旅游产业发展。“旅游公路目前已发挥出综合带动效应。”驻村工作队负责人表示，下一步将结合“五星”支部创建，用足用好前坪水库旅游资源，大力发展乡村旅游产业，以旅游产业带动布河村实现更快发展。“今年准备围绕红花岭再修两条高标准旅游公路，形成交通环线，到时候游客上红花岭欣赏库区美景就更方便啦！”（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张璐瑶）