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“谁能画出俺娘的模样”后续报道：看到母亲的画像，他红了眼眶

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:37

赵明洋（左）、赵彦将画像交给蔡顺堂老人（中）

　　“这张画像很像我的母亲。”昨日，82岁的蔡顺堂老人在家里看到两名画家为其母亲精心创作的画像，红了眼眶。

　　1月5日，本网发题为《“谁能画出俺娘的模样”》的报道，让埋藏在市民蔡顺堂老人心中多年的愿望公之于众——他想求助画家，参照其亲人的相貌，为去世多年的母亲画像，以解思亲之苦。

　　报道刊发后，不少画家、爱心人士拨打晚报热线电话66778866，纷纷出主意、想办法，表示愿意帮助蔡顺堂老人实现心愿。

　　“看到晚报的这篇报道，我们为蔡顺堂老人的孝心感动，洛阳市美术家协会愿意帮助他实现心愿。”日前，洛阳市美术家协会主席张建京说，协会将创作画像的任务交给了洛阳市美术家协会副主席、洛阳师范学院美术与艺术设计学院教师赵明洋和洛阳927画室负责人、画家赵彦。

　　“由于蔡顺堂老人的母亲生前没有留下照片，创作人物画像的确有一定难度。”赵明洋说，他和赵彦接到创作任务后，多次进行沟通，对画像进行精心构思。

　　蔡顺堂老人告诉记者，他的姐姐和二哥与母亲长得很像，他想请画家以姐姐和二哥的照片为参照，为母亲画像。

　　“我们看了蔡顺堂老人提供的亲人照片，发现他们兄弟几人和姐姐的长相有着相同之处——颧骨明显、眼睛明亮，我们就抓住这两个共性特征，发挥想象力，为老人的母亲画了两个版本的人像。”赵明洋说，他和赵彦带着画像来到蔡顺堂老人家中，请他过目并提出修改意见。

　　“母亲因病于1973年去世，享年67岁，她的音容笑貌一直在我的脑海里。在我的印象中，母亲面容消瘦，她到了晚年头发有些稀疏，绾了一个发髻。”蔡顺堂老人说，他选出的这张画像很像母亲，等两名画家修改之后，他将精心珍藏，与母亲的画像朝夕相伴。

　　蔡顺堂老人在与两名画家交流关于他母亲的话题时，多次动情，声音哽咽：“感谢晚报的关注，感谢洛阳市美术家协会的大力支持。有了母亲的画像，我心里的念想就有了寄托。”

　　“我们会根据蔡顺堂老人的意见，抓紧修改、完善画像，尽快送到老人手中，让老人实现心愿。”赵彦说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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