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电梯也怕冷！这份冬季电梯使用安全提示请收好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:30

　　广大市民请注意，电梯也怕恶劣天气！

　　23日，市电梯安全监控应急处置中心发布恶劣天气数据分析报告并作出提醒，低温、雨雪及冰冻等恶劣天气可能影响电梯正常运行，请市民务必注意恶劣天气电梯使用安全，不要让老人和孩子单独乘坐电梯，更不要强行使用停运的扶梯。

　　统计数据显示，今年1月以来，市电梯安全监控应急处置中心共接听96333电梯应急救援电话325通，处置电梯困人186起、电梯报障70起、其他事件69起，电梯困人处置成功率达100%，现场实施救援平均用时1.61分钟。

　　从电梯困人的具体原因来看，生活垃圾导致电梯开关门受阻、电梯在运行过程中出现停电是主要原因；从占比来看，电梯在运行过程中出现停电造成的电梯困人情况共有33起，占故障总量的41.94%。

　　市电梯安全监控应急处置中心相关负责人解释，我市现有电梯3万余部，遇到低温天气，电梯会因电压不稳定导致停电，小区水管可能被冻裂，导致电梯进水发生故障，机房温度过低会导致电梯死机、通信讯号异常等。建议相关单位注意这些方面——

　　电梯使用单位应完善电梯应急预案，安排人员24小时值守和巡查，确保电梯紧急通话24小时畅通，及时处置电梯困人和故障报修。

　　小区物业等部门提前做好室内自来水管的保温工作，防止爆管。下雪时关好机房门窗，保证电梯设备正常运行的室温，对低温、雨雪、冰冻天气可能带来的隐患要及时排除。

　　遇到大风天气，电梯使用单位可调小或关闭电梯井顶部通风口，以保证电梯门的正常关闭。维保单位可以调整电梯厅门自闭装置，增大关门自闭力，或者重新设置门机参数，增加关门力矩，以减小大风对电梯正常关门的影响，及时关闭单元大门和地下车库门，以减少大风对电梯厅门的冲击。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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