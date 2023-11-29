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洛阳市工业设计论坛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:23

　　昨日，洛阳市工业设计论坛举行。行业专家、企业代表、各级设计中心技术人员齐聚一堂，共话洛阳“设计之都”建设。

　　论坛以“设计领航唱响智造”为主题，由市工信局主办、中色科技承办。俄罗斯自然科学院外籍院士郑刚强围绕工业设计如何赋能企业创新和产业化高质量发展作主旨演讲，郑州一诺创始人、总经理邢军进行相关分享。论坛还对入选全市第二批工业设计中心的单位进行授牌，发布市工业设计大赛获奖名单并颁发证书。

　　近年，我市坚持以设计载体培育为基础、以品牌赛事打造为重点、以创新应用提级为关键，聚焦工业设计、文旅设计、城乡设计三大重点领域，实施设计企业培育等五大专项行动，推动设计在全市经济社会各领域全面渗透、深度赋能，增强产业核心竞争力和城市软实力。下一步，全市将继续聚焦设计产业高质量发展，以高水平工业设计促传统产业提质转型、促优势产业能级提升、促新兴产业壮大发展，为广大设计企业、设计人才提供更加广阔的市场空间和展示舞台，推动洛阳打造设计发展新高地。

　　省工信厅二级巡视员李大刚，副市长牛刚参加论坛。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 张三保 王黎丽)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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