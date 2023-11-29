洛阳市总工会开展“双节”送温暖活动

23日，市总工会开展2024年“双节”送温暖活动。

23日，市总工会开展2024年“双节”送温暖活动。

市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳等带领慰问组，兵分多路，深入省市重点项目建设一线、高新技术企业等处，为建设者和生产一线职工送上慰问品、慰问金和诚挚问候。在机器轰鸣的洛阳石化百万吨乙烯项目建设现场，慰问组了解项目建设进度、职工生产生活保障等情况，对建设者战风雪、斗严寒，加快推进项目建设进度表示感谢，叮嘱项目部工会负责人及时了解职工需求，进一步关心关爱职工。在普莱柯生物工程股份有限公司，慰问组了解创新平台建设、职工工作环境等情况，鼓励企业培养造就更多高技能人才和创新型人才，充分激发广大职工的创新创造活力，推动企业高质量发展。

市总工会2024年“双节”送温暖活动共分12组，主要走访慰问对象为全市重点工程和重大项目建设者、基层生产一线职工和新就业形态劳动者、困难劳模、困难职工等。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东)