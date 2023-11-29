用优秀文艺作品鼓舞人激励人 开创洛阳文艺繁荣发展新局面

23日，市委常委、宣传部部长徐超文到市文联调研。

23日，市委常委、宣传部部长徐超文到市文联调研。

徐超文到洛阳职业技术学院(马金凤戏曲艺术博物馆)，实地察看豫剧“马派”艺术传承与发展现状；到中国三彩文创园，深入了解洛阳三彩文化创新创作成果；到洛阳文学院、洛阳美术馆，详细询问《牡丹》杂志编辑发行等工作，并参观书法、绘画等作品展。

在随后召开的座谈会上，市文联负责同志汇报了工作开展情况，与会文艺工作者代表先后作了发言。徐超文认真听取大家发言，对市文联近年来推动洛阳文艺事业繁荣发展的成效给予肯定，对广大文艺工作者的辛勤耕耘表示感谢。

徐超文强调，市文联要聚焦核心任务，积极引导文艺工作者深入生活、扎根人民，与时代同频共振，创作更多贴近生活、贴近现实、贴近人民的优秀文艺作品，用文艺的力量鼓舞人、激励人。要紧扣中心环节，聚焦重大题材重点项目，深入挖掘利用洛阳优秀文化，推出一批彰显洛阳特色的精品力作。要传承优良传统，引导文艺工作者厚植深沉家国情怀、浓厚人民情怀、纯粹艺术情怀，持续推进青年文艺人才培养，打造一支德艺双馨的人才队伍。要着力守正创新，充分发挥桥梁纽带作用，把文联建成文艺工作者之家，共同开创洛阳文艺繁荣发展新局面。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 谷清博)