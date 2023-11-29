老城区中沟社区连续8年给居民发“年终奖”

“年底又拿到分红，太开心啦！”昨日，说起社区发“年终奖”一事，老城区邙山街道中沟社区一组居民李遂圈喜上眉梢、难掩激动。

“年底又拿到分红，太开心啦！”昨日，说起社区发“年终奖”一事，老城区邙山街道中沟社区一组居民李遂圈喜上眉梢、难掩激动。

据了解，中沟社区这次的“年终福利”总额393.7万元，每名股民分红1000元，由社区牵头发放。同时该社区还为独生子女家庭、60岁以上老人额外发放金额不等的补助。

“我家四口人，再算上老人补助，今年分了5400元，全家都很高兴，日子越来越有盼头。”今年66岁的李遂圈说。

而这只是中沟社区发展集体经济、带动群众增收的一个缩影，像李遂圈一样领取分红的居民还有很多。

中沟社区位于老城区西北部，是中沟村整体改造搬迁后成立的村改居社区，常住人口7000余人。“社区之所以能年年分红，是因为用好了‘三变’改革这把金钥匙。”中沟社区党委书记刘红彬开门见山。

为壮大村集体经济，早年，中沟社区整合集体资产、资金，利用资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变”改革契机，成立社区股份经济合作社。

合作社发展啥？拍拍脑袋肯定不行！经过充分调研并结合社区实际，中沟社区股份经济合作社确定三个“重大项目”：成立物业公司、建设运营充电桩、建农贸菜市场发展“门口经济”。“厘清了家底，明确了方向，还有股份经济合作社托底，集体增收自然水到渠成。”刘红彬说。

“社区家底殷实，根源在于收益公开，还在于当家人会当家。”李遂圈说。为确保集体资产在阳光下运行，使其真正成为居民们的“幸福靠山”，中沟社区把社区公共收益纳入监管范围，定期公开收入和支出，让大家对集体资产收益的来龙去脉都清清楚楚，确保集体资产的每一分钱都在监督之下。

“年底分红，已经连续进行了8年，分红总额节节攀升。”刘红彬说。对于新的一年，刘红彬也有着新盘算：依托洛阳显著的新文旅优势，在社区闲置土地上建民宿，力争集体经济再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 石智卫 文/图）