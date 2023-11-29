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洛阳开展“理响洛城·新春走基层” 党的创新理论宣讲活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:20

　　记者从市委宣传部获悉，即日起至2月下旬，我市开展“理响洛城·新春走基层”党的创新理论宣讲活动。

　　此次宣讲活动围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以及中央、省委、市委重点决策部署等内容，组织市级宣讲团、青年宣讲团、百姓宣讲团等各级各类宣讲团，结合志愿服务活动，深入新时代文明实践中心(站、所)、邻(乡)里中心等基层阵地，开展丰富多彩、形式多样的宣讲活动。

　　据了解，此次宣讲活动包括市级示范宣讲、县区宣讲、网上宣讲三类，其中，市级示范宣讲计划开展33场。各县区将参照市级做法，深入村(社区)开展灵活多样的宣讲活动，推动党的创新理论学习热在基层、热在群众。

　　市委宣传部有关负责同志表示，宣讲团成员将用“身边事”解读“大政策”，用“小切口”解析“大道理”，用“小故事”反映“大变化”，助力基层理论宣讲“活”起来、“动”起来、“鲜”起来，教育引导广大基层群众进一步坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以更加昂扬向上的精神风貌和进取姿态投身到现代化洛阳建设的生动实践中。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 程方晓)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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