洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳龙门站迎宾飞鱼服小哥团：迎宾语每天要喊数百遍 为家乡出力的感觉很好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:27

飞鱼服小哥帮游客搬行李

　　穿飞鱼服、行抱拳礼，齐声高呼“神都洛阳恭迎公主(王子)回城”……近期，在洛阳龙门站出站口，一支由七八个年轻小伙儿组成的飞鱼服小哥团受到广泛关注，甚至有人将他们当成一个“景点”，专程过来打卡。昨日，记者了解到，这群小伙儿都是洛阳人，多数仍在上学，他们在有关部门的号召下，自发组成团队，义务参与花式“宠客”，不仅提升了自己，助力了家乡，也收获了不少感动。

　　迎宾语每天要喊数百遍

　　本月初，“尔滨现象”全国瞩目，全国各地文旅行业纷纷出招，掀起了一场文旅宣传热潮。当时，在市文旅部门的指导下，我市一大批志愿者投入到花式“宠客”的工作中，飞鱼服小哥团就是其中一支志愿服务队。

　　根据组织方的安排，飞鱼服小哥团每天中午先在高铁站出站口外的一家咖啡馆集合，由化妆师挨个给他们做妆造。换上飞鱼服后，迎宾的工作就开始了。

　　其间，每当有列车到站，他们总是第一时间被游客包围，要求合影的人一个接一个，几乎不间断。

　　行抱拳礼、齐声高呼“神都洛阳恭迎公主(王子)回城”，是每个“公主”“王子”跟飞鱼服小哥团合影时的必选项目。为此，他们总会用最饱满的状态走完这套流程，尽可能满足游客们的期待。

　　“一下午时间，要喊数百遍。现在每天都要吃保护嗓子的药，要不然真怕扛不住。”今年22岁、家住洛龙区的飞鱼服小哥团成员周宜康说。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
        控制体重和血糖、降低胆固醇水平……如今，不少人在生活中选择粗粮改善饮食。
  • ·女子伤心过度 心竟然“碎”了
  • ·被确诊糖尿病？他们有点儿想不通
  • ·3岁孩子喜欢趴着睡 竟跟胸腔肿瘤有关
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 2023年度“百姓呼声”群众诉求办理工...
  • 施工断行！涉及王城大道部分路段
  • 7级大风！未来一周洛阳步入“升温通道”
  • 河洛大地见证华夏龙图腾演变
  • 文旅提质增活力 特色民宿迎客来【组图】
  • 71套！洛阳地铁站实现“救命神器”全覆盖
  • 春运将至！洛阳交警部门发布出行安全提示
  • 隋唐大运河文化博物馆、关林招募大学...
  • 今年春节期间，洛阳特色冰雪活动丰富
  • 龙年游龙门！龙门石窟新春活动抢先看
    		•
    百姓呼声
    文创店名称不标准，是挂牌“假”邮局？
    洛阳市科技馆新馆预计2024年底交付使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    暗香袭人沁心脾

    明堂落瑞雪

    腊梅迎春

    踏雪漫步
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605