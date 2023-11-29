洛阳龙门站迎宾飞鱼服小哥团：迎宾语每天要喊数百遍 为家乡出力的感觉很好

穿飞鱼服、行抱拳礼，齐声高呼“神都洛阳恭迎公主(王子)回城”……近期，在洛阳龙门站出站口，一支由七八个年轻小伙儿组成的飞鱼服小哥团受到广泛关注，甚至有人将他们当成一个“景点”，专程过来打卡。

飞鱼服小哥帮游客搬行李

穿飞鱼服、行抱拳礼，齐声高呼“神都洛阳恭迎公主(王子)回城”……近期，在洛阳龙门站出站口，一支由七八个年轻小伙儿组成的飞鱼服小哥团受到广泛关注，甚至有人将他们当成一个“景点”，专程过来打卡。昨日，记者了解到，这群小伙儿都是洛阳人，多数仍在上学，他们在有关部门的号召下，自发组成团队，义务参与花式“宠客”，不仅提升了自己，助力了家乡，也收获了不少感动。

迎宾语每天要喊数百遍

本月初，“尔滨现象”全国瞩目，全国各地文旅行业纷纷出招，掀起了一场文旅宣传热潮。当时，在市文旅部门的指导下，我市一大批志愿者投入到花式“宠客”的工作中，飞鱼服小哥团就是其中一支志愿服务队。

根据组织方的安排，飞鱼服小哥团每天中午先在高铁站出站口外的一家咖啡馆集合，由化妆师挨个给他们做妆造。换上飞鱼服后，迎宾的工作就开始了。

其间，每当有列车到站，他们总是第一时间被游客包围，要求合影的人一个接一个，几乎不间断。

行抱拳礼、齐声高呼“神都洛阳恭迎公主(王子)回城”，是每个“公主”“王子”跟飞鱼服小哥团合影时的必选项目。为此，他们总会用最饱满的状态走完这套流程，尽可能满足游客们的期待。

“一下午时间，要喊数百遍。现在每天都要吃保护嗓子的药，要不然真怕扛不住。”今年22岁、家住洛龙区的飞鱼服小哥团成员周宜康说。