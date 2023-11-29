女子网购服装 用同款仿版衣服调包退货被识破

近日，新安县公安局磁涧派出所民警闫曼卡收到一个快递，里面是安徽一商家送给她的锦旗，上面写着“尽职尽责热情为民，失而复得温暖我心”。

近日，新安县公安局磁涧派出所民警闫曼卡收到一个快递，里面是安徽一商家送给她的锦旗，上面写着“尽职尽责热情为民，失而复得温暖我心”。

安徽商家为何给洛阳民警送锦旗？这要从一笔订单说起。

1月12日10时45分，闫曼卡接到新安县公安局110指挥中心转警，报警人是安徽一商家。

报警人在电话中说，家住洛新产业集聚区某小区的皇女士在其网店下单后又退货，但退回了调包的衣服。

接警后，闫曼卡和同事立即前去调查。面对民警询问，皇女士称她确实在报警人的网店购买了衣服，收到货后觉得质量不好就退货了，但对调包一事矢口否认。

“如果你对此次消费不满意，可以向平台投诉。但是，如果你确实调包了衣服，商家可以起诉你，你将承担相应的法律责任。”在与皇女士对话中，闫曼卡察觉到她在退货中可能存在问题，便耐心给她讲解相关法律。

经过民警的释法说理，皇女士承认自己因一时糊涂调包退货的事实，并当即联系商家将衣服退回。

原来，皇女士在这一商家的网店拍下衣服并收到货后，以穿着不合适为由申请退货。之后，她又在网上拍了一件同款仿版衣服，缝上正品标签和吊牌后寄给商家。商家发现皇女士退回的衣服被调包后，与皇女士多次沟通、协商未果，无奈才选择报警。

成功追回被调包的衣服后，安徽商家对民警连连道谢，这才出现了文章开头的一幕。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 景鹏）