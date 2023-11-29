民警帮江西游客找回背包 游客发视频点赞

这两天，在短视频平台，一段为洛阳民警的高效工作点赞的视频，受到广泛关注。
这两天，在短视频平台，一段为洛阳民警的高效工作点赞的视频，受到广泛关注。
这两天，在短视频平台，一段为洛阳民警的高效工作点赞的视频，受到广泛关注。视频发布者是来自江西的姑娘小易，她来洛旅游，背包不慎丢失，洛阳民警高效工作帮其找回。
19日，记者联系到帮忙找包的西工公安分局巡特警大队民警魏小敏。他告诉记者，此事发生在12日上午，当时小易拨打110报警称背包丢失了。他和同事见到小易后得知，小易当日乘坐火车来到洛阳，又换乘地铁到西工区周王城广场附近下车。到达酒店后，小易发现背包不见了。
“背包里不仅装有平板电脑、银行卡、学生证，还有几千元现金，小易非常着急。”魏小敏说，令人发愁的是，小易并不知道背包落在了哪儿。他们详细询问小易的行进路线，然后认真帮其查找。经调取地铁2号线洛阳火车站站的监控，他们确认小易在此乘车时将背包落在了地铁上。
魏小敏立即联系地铁工作人员，地铁工作人员在地铁2号线终点站八里堂站找到了小易的背包，包内财物没有丢失。随后，小易赶过去取回背包。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 张国锋）
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