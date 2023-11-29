洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

民警帮江西游客找回背包 游客发视频点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:28

　　这两天，在短视频平台，一段为洛阳民警的高效工作点赞的视频，受到广泛关注。视频发布者是来自江西的姑娘小易，她来洛旅游，背包不慎丢失，洛阳民警高效工作帮其找回。

　　19日，记者联系到帮忙找包的西工公安分局巡特警大队民警魏小敏。他告诉记者，此事发生在12日上午，当时小易拨打110报警称背包丢失了。他和同事见到小易后得知，小易当日乘坐火车来到洛阳，又换乘地铁到西工区周王城广场附近下车。到达酒店后，小易发现背包不见了。

　　“背包里不仅装有平板电脑、银行卡、学生证，还有几千元现金，小易非常着急。”魏小敏说，令人发愁的是，小易并不知道背包落在了哪儿。他们详细询问小易的行进路线，然后认真帮其查找。经调取地铁2号线洛阳火车站站的监控，他们确认小易在此乘车时将背包落在了地铁上。

　　魏小敏立即联系地铁工作人员，地铁工作人员在地铁2号线终点站八里堂站找到了小易的背包，包内财物没有丢失。随后，小易赶过去取回背包。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
    您吃的“粗粮” 可能并不健康
        控制体重和血糖、降低胆固醇水平……如今，不少人在生活中选择粗粮改善饮食。
  • ·女子伤心过度 心竟然“碎”了
  • ·被确诊糖尿病？他们有点儿想不通
  • ·3岁孩子喜欢趴着睡 竟跟胸腔肿瘤有关
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 2023年度“百姓呼声”群众诉求办理工...
  • 施工断行！涉及王城大道部分路段
  • 7级大风！未来一周洛阳步入“升温通道”
  • 河洛大地见证华夏龙图腾演变
  • 文旅提质增活力 特色民宿迎客来【组图】
  • 71套！洛阳地铁站实现“救命神器”全覆盖
  • 春运将至！洛阳交警部门发布出行安全提示
  • 隋唐大运河文化博物馆、关林招募大学...
  • 今年春节期间，洛阳特色冰雪活动丰富
  • 龙年游龙门！龙门石窟新春活动抢先看
    		•
    百姓呼声
    文创店名称不标准，是挂牌“假”邮局？
    洛阳市科技馆新馆预计2024年底交付使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    暗香袭人沁心脾

    明堂落瑞雪

    腊梅迎春

    踏雪漫步
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605