遭遇“百万保障”诈骗 女子被骗24万元

23日，记者从洛龙公安分局了解到，一女子遭遇“百万保障”诈骗，被骗24万元，办案民警通过反诈系统冻结止付，为当事人挽回4万元损失。

杨女士给民警送来锦旗和鲜花

23日，记者从洛龙公安分局了解到，一女子遭遇“百万保障”诈骗，被骗24万元，办案民警通过反诈系统冻结止付，为当事人挽回4万元损失。

去年8月，洛龙公安分局龙门石窟街道派出所民警付志祥接到一起报警，辖区一居民称遭遇诈骗，损失24万元。他和同事闫飞从报警人杨女士处得知，杨女士当日接到一个陌生来电，对方自称是“微信客服”。“微信客服”说杨女士之前在微信上购买了一个百万医疗保险，如果不取消此业务，将每月扣除杨女士500元的服务费。

“杨女士一听要扣钱就慌了，询问‘微信客服’如何取消业务，结果上了骗子的当。”付志祥说，“微信客服”骗杨女士说“银行工作人员”会与杨女士联系取消业务，之后，“银行工作人员”以各种理由要求杨女士往指定银行账户上转钱，杨女士在累计转了24万元后，才意识到被骗。

办案民警调查发现，杨女士转过去的24万元，已有20万元被骗子转走。于是，办案民警通过反诈系统对剩下的4万元进行冻结止付。经过数月的协调沟通，前几天，这4万元返还到杨女士的账户上。目前，此案仍在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）