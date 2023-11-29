71套！洛阳地铁站实现“救命神器”全覆盖

急救包、自动体外除颤器(AED)……24日上午，2套应急救护一体机亮相洛阳地铁2号线龙门高铁站，它们由中国红十字基金会“滴滴应急救援项目”向洛阳地铁捐赠。目前，71套应急救护一体机(含AED)已在洛阳各地铁站“上岗”，实现“救命神器”全覆盖。

急救包、自动体外除颤器(AED)……24日上午，2套应急救护一体机亮相洛阳地铁2号线龙门高铁站，它们由中国红十字基金会“滴滴应急救援项目”向洛阳地铁捐赠。目前，71套应急救护一体机(含AED)(以下简称一体机)已在洛阳各地铁站“上岗”，实现“救命神器”全覆盖。

外观：一体机分三大部分

“AED可以在‘黄金4分钟’内，为心脏骤停患者进行电除颤，并在急救人员到场前，帮助患者恢复心律，从而有效提高救治心源性猝死的成功率。”中国红十字基金会项目主管应急救护项目中心高级主管祝翎芳介绍，71套一体机由中国红十字基金会研发设计，以红色、白色为主色调，是集合AED、急救包、交互大屏于一体的应急救护设备。

最上面的部分为交互大屏，主要用于滚动播放应急救护教育宣传片、普及相关应急救护知识和技能。

中间部分为“急救包”，遇到突发情况时，可按键打开仓门取出急救包。管理人员也会对急救包进行日常维护，便于使用。

最下面的部分是自动体外除颤器(AED)。当遇到紧急情况时，可以按下紧急按钮，开门取出AED设备，开展应急救护工作。同时，设备会发出报警声，现场管理员、巡检负责人等会收到相关信息。

分布：每个车站至少2套

洛阳市轨道交通集团运营分公司客运部综合技术室主任郏建浩介绍，目前，这71套一体机已经全部在洛阳地铁1号线、2号线的34个车站正式启用，实现洛阳地铁AED全覆盖。

在具体设置上，按照“放置在有视频监控设备的环境下”“第一目击者能够在3至5分钟之内获取AED并赶到患者身边”等原则，根据人口密度、人口流动量、分布距离等，在洛阳地铁红山站、邙岭站、市民之家站各设置3套一体机，其余车站均设置2套一体机，分布在站台层、站厅层显著位置，方便大家取用。

同时，洛阳市轨道交通集团1000多名员工，也已在2023年接受河南省红十字训练中心进行的创伤救护、气道异物梗阻急救、心肺复苏术及AED (自动体外除颤器)使用等应急救护知识和技能培训，通过考核并取得红十字救护员证。

使用：可手机查看点位并导航

什么情况下可以打开AED？郏建浩介绍，紧急情况可以打开AED，每套一体机都配备了管理人员和救护员，管理人员平时可通过扫仓门上的二维码打开仓门，对设备进行日常保养和维护。

当遇到突发情况时，群众按下紧急按钮，取出AED设备，管理人员和救护员可实时接收到信息，并快速抵达现场查看情况，为患者提供专业医疗救助。

怎么能查看一体机的位置？祝翎芳介绍，一体机通过环境营造、物联技术应用为公众提供便捷的设备查找、导航，呼救、急救知识学习等服务，同时为设备管理人员提供AED巡检、耗材预警、使用监控、日志管理等远程便捷管理功能。群众可通过“红十字应急救护”小程序查看附近的AED点位，并一键导航前往一体机所在地取用AED。

自动体外除颤器怎么使用？祝翎芳说，AED使用方法简单，非医学专业人员经过培训后可安全使用：首先，对AED开机后按照语音提示操作，再按机器上图示将电极片贴放在裸露的胸部，随后不要触碰患者，等待AED分析心律。如建议除颤，不要触碰患者，AED放电除颤，除颤后，立即实施心肺复苏，2分钟后，AED再次分析心律，根据语音操作即可。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 吕亚琪 张昕瑶 文/图）