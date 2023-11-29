施工断行！涉及王城大道部分路段

“洛阳交警”微信公众号今日发布公告称，王城大道(李屯桥至郭寨立交段)提升改造工程将于2024年1月27日起实施裴家窑村人行天桥吊装施工，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响。

“洛阳交警”微信公众号今日发布公告称，王城大道(李屯桥至郭寨立交段)提升改造工程将于2024年1月27日起实施裴家窑村人行天桥吊装施工，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响。 “洛阳交警”微信公众号今日发布公告称，王城大道(李屯桥至郭寨立交段)提升改造工程将于2024年1月27日起实施裴家窑村人行天桥吊装施工，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响。 一、围挡时间及区间 围挡时间 2024年1月27日23时至1月28日4时 (1)2024年1月27日23时至次日1时，王城大道的龙缘路至郭寨段由北向南方向(洛阳至伊川)道路封闭，进行天桥吊装前期准备工作，由南向北方向导改为双向通行； (2)2024年1月28日1时至1时45分，王城大道的龙缘路至郭寨段双向封闭，进行人行天桥吊装作业； (3)2024年1月28日1时45分至4时，人行天桥吊装作业完成，进行天桥吊装后的收尾工作，王城大道的龙缘路至郭寨段由北向南方向(洛阳至伊川)道路封闭，由南向北方向导改为双向通行。 围挡区间 王城大道(龙缘路至裴家窑) 二、交通变化情况及绕行方案 1.人行天桥吊装施工前期准备和后期收尾期间，由北向南方向封闭，由南向北方向道路导改为双向通行；由于施工区域车道变窄，为确保道路通行畅通，黄牌货车禁止通行。 2.人行天桥吊装施工期间，道路双向封闭，王城大道断行。 3.车辆绕行路线： 道路双向封闭期间，王城大道南北方向通行车辆可沿王城大道-南山大道-丝路大道-洛栾高速洛龙站-洛栾高速-宁洛高速-宁洛高速伊阙站-鹤鸣大道通行。 三、温馨提示 人行天桥吊装施工前期准备和后期收尾期间，施工区域车道变窄，请减速慢行通过。人行天桥吊装施工期间，道路双向封闭，将在王城大道南山立交和郭寨对过往车辆进行分流，请过往车辆和行人自觉遵守交通标志、标识的指示，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。⑥