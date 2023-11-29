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今年春节期间，洛阳特色冰雪活动丰富
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 20:00

　　记者24日从洛阳市文广旅局获悉，今年春节期间，洛阳将举办“冰雪狂欢·畅游洛阳”系列活动，让广大市民和游客畅享冰雪乐趣。

　　●伏牛山滑雪度假乐园“带你第一滑”冰雪季

　　活动时间：即日起至2月25日

　　活动地点：伏牛山滑雪度假乐园

　　活动内容：举办“冰雪嘉年华”“亲子娱雪”“篝火派对”“新年市集”“雪地音乐会”等活动，以及乐队演出、小丑近景魔术、青蛙巡游、玩偶快闪互动等娱乐项目。

　　●万安山新年冰雪嘉年华

　　活动时间：即日起至2月16日

　　活动地点：万安山

　　活动内容：在七彩大峡谷自然形成的众多冰瀑景观基础上，进行人工管道铺设，增加巨型冰挂群、七彩冰挂等元素，形成绵延数公里的冰雪景观。在露营小镇打造民宿小屋，设置烧烤区、围炉煮茶区等，带给游客冬日游玩新体验。

　　●洛水昌谷冰雪节

　　活动时间：即日起2月25日

　　活动地点：洛水昌谷景区

　　活动内容：打造大型戏雪乐园，推出雪圈、雪地摩托、雪地坦克、机甲战车、雪地碰碰球等冰雪娱乐项目。

　　●奥斯陆冰雪狂欢节

　　活动时间：即日起至2月16日

　　活动地点：倒盏村

　　活动内容：开展波波球、转转杯、无动力摩托车等20余种冰雪娱乐活动。

　　●天河大峡谷景区首届奇幻冰雪节

　　活动时间：即日起至2月26日

　　活动地点：天河大峡谷景区

　　活动内容：举办首届奇幻冰雪节，开展雪上飞碟、冰上自行车、雪地坦克、冰雪乐园等冰雪娱乐项目。

　　●老君山冰雪雾凇季

　　活动时间：即日起至2月底

　　活动地点：老君山景区

　　活动内容：依托老君山雪景和夜景，举办冰雪雾凇季，开展雪景拍摄、穿汉服赏美景、冰雪互动游戏、沉浸式演绎等活动。

　　●伊龙冰雪惠民季

　　活动时间：即日起2月25日

　　活动地点：伊龙滑雪场

　　活动内容：举办“伊龙杯滑雪竞速比赛”“伊龙冰雪趣味运动会”等活动，并推出相关优惠举措。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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