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龙年游龙门！龙门石窟新春活动抢先看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 20:00

　　今日，记者获悉，2月2日至2月25日，龙门石窟将开展“龙年游龙门 祈福度新春”春节系列活动，展示龙门石窟深厚历史文化底蕴的同时，营造喜庆、祥和氛围。

　　活动：喜迎新春 龙门“邮”礼

　　时间：2月2日

　　地点：龙门古街

　　内容：2月2日(腊月二十三)在北方被称为“小年”，龙门石窟当天将在龙门古街内为游客送上精彩的舞狮表演，并邀请洛阳书法家协会会员现场写福送福，为游客纳福添彩。

　　活动：汉服有礼 “龙”重登场

　　时间：2月2日至2月25日

　　地点：龙门古街票务中心

　　内容：龙属相游客持身份证到指定售票窗口购票，凭景区门票可享受邮政汉服巴士全套汉服妆造减免及相关优惠福利。

　　活动：“龙门首焉·白居易”行进式演绎

　　时间：2月10日至2月17日

　　地点：龙门古街、香山寺

　　内容：该演绎深度挖掘唐代诗人白居易在洛阳龙门生活的历史，让游客在观看大唐舞狮、巡游庆典、演绎杂耍等新春系列节目的同时，也沉浸地走进白居易与香山九老聚会宴游、吟诗作赋的悠闲生活，体验一代大诗人的龙门岁月，感受豪迈大唐气象。

　　活动：“瑞龙迎春 福满大地”香山钟声祈福活动

　　时间：2月10日(大年初一)

　　地点：香山寺

　　内容：龙年伊始，龙门石窟计划在香山寺观景平台，开展“盛世新年 香山钟声”祈福活动。活动当日，伴随新年撞钟、挥笔泼墨写福字、醒狮点睛等环节，为游客送上“鱼跃龙门展新颜，国运昌盛新气象”的新年祝福。

　　活动：牡丹锦簇聚新春

　　时间：春节假期期间

　　地点：奉先寺

　　内容：在奉先寺摆放以牡丹花为主的景观花，花团锦簇喜迎新春，让盛开的牡丹花为新春佳节增添节日气氛，为游客打卡拍照提供便利。

　　活动：龙行龘龘 福道好运到

　　时间：2月2日至2月25日

　　地点：龙门古街广场两侧、大石门南侧福道

　　内容：在龙门古街和大石门处设置“龙行龘龘(dá)”打卡点和灯笼福道，引导游客拍照打卡，增添新春氛围。

　　（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 姜艺莎 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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