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隋唐大运河文化博物馆、关林招募大学生志愿者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 19:45

　　24日，记者从隋唐大运河文化博物馆、洛阳关林管理处获悉，这两处文博场馆现面向洛阳大学生招募寒假实习、实践活动志愿者。

　　报名条件：在校大学生，热爱文博、历史文化；热衷于公益服务事业；身体健康；有良好沟通能力和团队协作精神；普通话发音标准、吐字清晰；历史、文博、艺术设计、广播电视编导、播音主持等相关专业优先。

　　志愿服务内容主要有：协助策划宣教活动；参与讲解服务；协助完成游客引导、咨询服务以及协助进行人流疏导等其他临时性工作。

　　按照相关要求，志愿者服务达到一定时长标准可获得实习证明和评价报告，表现优秀者可获得表彰鼓励。

　　隋唐大运河文化博物馆志愿者报名截至26日，报名方式：将个人简历发送至lystdyhwhbwg@163.com(简历标题格式：姓名+电话+专业)，博物馆将组织面试与培训，根据面试结果择优录用。

　　洛阳关林报名截至2月5日，报名方式：填写《洛阳关林2024年大学生寒假志愿者报名表》，以“学校+姓名”命名发送至邮箱GUANlinjjc@163.com；也可打印填写报名表并现场报名。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）

　　附：洛阳关林2024年寒假大学生志愿者报名表
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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