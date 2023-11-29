抢先看，龙潭大峡谷新春民俗文化节精彩来袭！

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2024龙潭大峡谷新春年俗文化节，2月10日—2月25日(农历正月初一至正月十六)，年味足、人气旺！
2024龙潭大峡谷新春年俗文化节
2月10日—2月25日
(农历正月初一至正月十六)
年味足、人气旺！
舞狮表演、狮子登高、非遗背桩
萌宠表演、新年红包……
并且携手荆紫仙山景区
活动期间免门票！
新春氛围
网红打卡点
龙潭大峡谷新春年俗文化节演出节目表
01
活动详情
龙潭大峡谷——荆紫仙山2024新春文化节将于2月10日盛大启幕，龙潭大峡谷景区携手荆紫仙山景区“以游为礼，以礼待客”，将为您送上“免门票”大礼包！！
活动时间：2024年2月10日——2024年2月25日
(农历正月初一至正月十六)
优惠政策：龙潭大峡谷景区、荆紫仙山景区免门票入园
(需购买景区人身意外险5元/人)
02
民俗闹春
压轴大戏——高空舞狮、民间造型艺术——背装、萌宠表演——猴子戏山羊系列节目等民俗表演，将带您沉浸式体验民俗文化和民间艺术的独特魅力。
(高空舞狮)
(非物质文化遗产——背装)
03
网红地标 打卡圣地
今年春节，龙潭大峡谷和荆紫仙山为您精心准备了春节“大礼包”，不仅有年味儿十足的各式民俗表演，龙潭大峡谷的天池秘境游船、步步惊心桥、水上乐园，荆紫仙山的仿真恐龙秀、天坛峰网红秋千等诸多精彩内容，让你畅玩春节假期。
(龙潭大峡谷-天池秘境游船)
(龙潭大峡谷-步步惊心桥)
(龙潭大峡谷-儿童秋千)
(龙潭大峡谷-水上乐园)
(荆紫仙山-索道)
(荆紫仙山-仿真恐龙秀)
(荆紫仙山-仿真恐龙秀)
04
山水画廊 地质奇观
诗画仙境龙潭大峡谷，经过12亿年的地质沉积和260万年的水流切割旋蚀所形成的高峡瓮谷奇观，堪称世界一流，人间少有。享有“中国嶂谷第一峡”、“古海洋天然博物馆”、“峡谷绝品”和“黄河山水画廊”等美名。
(龙潭大峡谷-佛光罗汉崖)
黄河圣境荆紫仙山，山势峻峭挺拔，登高俯瞰，心旷神怡。山顶常有浮云缭绕，日出云海变幻莫测，气象万千！春华秋叶，四季流转，风物成诗。借来太华中峰秀压住黄河两岸低，就是荆紫仙山景色的真实写照。
(荆紫仙山-桃花岛)
(荆紫仙山-黄河雪景)
(荆紫仙山-日出云海)
05
特色美食 地道小吃
开心玩耍之余，一定少不了品尝龙潭大峡谷的特色小吃。新安烫面角、黄河大鲤鱼、糊涂面……这些新安美食，也只有在新安本地吃到的最为“地道”。
(新安烫面角)
(黄河大鲤鱼)
(新安糊涂面)
(新安浆面条)
(烤面筋)
(铁板鱿鱼)
即将到来的春节
你想要的“年味儿”
就在龙潭大峡谷——荆紫仙山2024年新春民俗文化节
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