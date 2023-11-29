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抢先看，龙潭大峡谷新春民俗文化节精彩来袭！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳龙潭大峡谷景区 2024.01.24 15:22

　　2024龙潭大峡谷新春年俗文化节

　　2月10日—2月25日

　　(农历正月初一至正月十六)

　　年味足、人气旺！

　　舞狮表演、狮子登高、非遗背桩

　　萌宠表演、新年红包……

　　并且携手荆紫仙山景区

　　活动期间免门票！

新春氛围

民俗表演

网红打卡点

龙潭大峡谷新春年俗文化节演出节目表

　　01

　　活动详情

　　龙潭大峡谷——荆紫仙山2024新春文化节将于2月10日盛大启幕，龙潭大峡谷景区携手荆紫仙山景区“以游为礼，以礼待客”，将为您送上“免门票”大礼包！！

　　活动时间：2024年2月10日——2024年2月25日

　　(农历正月初一至正月十六)

　　优惠政策：龙潭大峡谷景区、荆紫仙山景区免门票入园

　　(需购买景区人身意外险5元/人)

　　02

　　民俗闹春

　　压轴大戏——高空舞狮、民间造型艺术——背装、萌宠表演——猴子戏山羊系列节目等民俗表演，将带您沉浸式体验民俗文化和民间艺术的独特魅力。

(高空舞狮)　　
(非物质文化遗产——背装)
(猴子骑自行车)

　　03

　　网红地标 打卡圣地

　　今年春节，龙潭大峡谷和荆紫仙山为您精心准备了春节“大礼包”，不仅有年味儿十足的各式民俗表演，龙潭大峡谷的天池秘境游船、步步惊心桥、水上乐园，荆紫仙山的仿真恐龙秀、天坛峰网红秋千等诸多精彩内容，让你畅玩春节假期。

(龙潭大峡谷-天池秘境游船)
(龙潭大峡谷-步步惊心桥)

(龙潭大峡谷-儿童秋千)

(龙潭大峡谷-水上乐园)
(荆紫仙山-索道)
(荆紫仙山-仿真恐龙秀)
(荆紫仙山-仿真恐龙秀)
(荆紫仙山-网红秋千)

　　04

　　山水画廊 地质奇观

　　诗画仙境龙潭大峡谷，经过12亿年的地质沉积和260万年的水流切割旋蚀所形成的高峡瓮谷奇观，堪称世界一流，人间少有。享有“中国嶂谷第一峡”、“古海洋天然博物馆”、“峡谷绝品”和“黄河山水画廊”等美名。

(龙潭大峡谷-佛光罗汉崖)
(龙潭大峡谷-壶穴谷)
(飞龙瀑)
(黑龙关)
(龙潭大峡谷-冰瀑)
(龙潭大峡谷-雾凇)

　　黄河圣境荆紫仙山，山势峻峭挺拔，登高俯瞰，心旷神怡。山顶常有浮云缭绕，日出云海变幻莫测，气象万千！春华秋叶，四季流转，风物成诗。借来太华中峰秀压住黄河两岸低，就是荆紫仙山景色的真实写照。

(荆紫仙山-桃花岛)

(荆紫仙山-黄河雪景)

(荆紫仙山-日出云海)

　　05

　　特色美食 地道小吃

　　开心玩耍之余，一定少不了品尝龙潭大峡谷的特色小吃。新安烫面角、黄河大鲤鱼、糊涂面……这些新安美食，也只有在新安本地吃到的最为“地道”。

(新安烫面角)

(黄河大鲤鱼)

(新安糊涂面)

(新安浆面条)

(烤面筋)

(铁板鱿鱼)

　　即将到来的春节

　　你想要的“年味儿”

　　就在龙潭大峡谷——荆紫仙山2024年新春民俗文化节
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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