抢先看，龙潭大峡谷新春民俗文化节精彩来袭！

2024龙潭大峡谷新春年俗文化节，2月10日—2月25日(农历正月初一至正月十六)，年味足、人气旺！ 2024龙潭大峡谷新春年俗文化节 2月10日—2月25日 (农历正月初一至正月十六) 年味足、人气旺！ 舞狮表演、狮子登高、非遗背桩 萌宠表演、新年红包…… 并且携手荆紫仙山景区 活动期间免门票！ 新春氛围 民俗表演 网红打卡点 龙潭大峡谷新春年俗文化节演出节目表 01 活动详情 龙潭大峡谷——荆紫仙山2024新春文化节将于2月10日盛大启幕，龙潭大峡谷景区携手荆紫仙山景区“以游为礼，以礼待客”，将为您送上“免门票”大礼包！！ 活动时间：2024年2月10日——2024年2月25日 (农历正月初一至正月十六) 优惠政策：龙潭大峡谷景区、荆紫仙山景区免门票入园 (需购买景区人身意外险5元/人) 02 民俗闹春 压轴大戏——高空舞狮、民间造型艺术——背装、萌宠表演——猴子戏山羊系列节目等民俗表演，将带您沉浸式体验民俗文化和民间艺术的独特魅力。 (高空舞狮) (非物质文化遗产——背装) (猴子骑自行车) 03 网红地标 打卡圣地 今年春节，龙潭大峡谷和荆紫仙山为您精心准备了春节“大礼包”，不仅有年味儿十足的各式民俗表演，龙潭大峡谷的天池秘境游船、步步惊心桥、水上乐园，荆紫仙山的仿真恐龙秀、天坛峰网红秋千等诸多精彩内容，让你畅玩春节假期。 (龙潭大峡谷-天池秘境游船) (龙潭大峡谷-步步惊心桥) (龙潭大峡谷-儿童秋千) (龙潭大峡谷-水上乐园) (荆紫仙山-索道) (荆紫仙山-仿真恐龙秀) (荆紫仙山-仿真恐龙秀) (荆紫仙山-网红秋千) 04 山水画廊 地质奇观 诗画仙境龙潭大峡谷，经过12亿年的地质沉积和260万年的水流切割旋蚀所形成的高峡瓮谷奇观，堪称世界一流，人间少有。享有“中国嶂谷第一峡”、“古海洋天然博物馆”、“峡谷绝品”和“黄河山水画廊”等美名。 (龙潭大峡谷-佛光罗汉崖) (龙潭大峡谷-壶穴谷) (飞龙瀑) (黑龙关) (龙潭大峡谷-冰瀑) (龙潭大峡谷-雾凇) 黄河圣境荆紫仙山，山势峻峭挺拔，登高俯瞰，心旷神怡。山顶常有浮云缭绕，日出云海变幻莫测，气象万千！春华秋叶，四季流转，风物成诗。借来太华中峰秀压住黄河两岸低，就是荆紫仙山景色的真实写照。 (荆紫仙山-桃花岛) (荆紫仙山-黄河雪景) (荆紫仙山-日出云海) 05 特色美食 地道小吃 开心玩耍之余，一定少不了品尝龙潭大峡谷的特色小吃。新安烫面角、黄河大鲤鱼、糊涂面……这些新安美食，也只有在新安本地吃到的最为“地道”。 (新安烫面角) (黄河大鲤鱼) (新安糊涂面) (新安浆面条) (烤面筋) (铁板鱿鱼) 即将到来的春节 你想要的“年味儿” 就在龙潭大峡谷——荆紫仙山2024年新春民俗文化节 ⑧