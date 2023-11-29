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春运将至！洛阳交警部门发布出行安全提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.01.24 16:57

　　今日，洛阳交警发布春运期间道路交通安全“两公布一提示”。具体内容如下：

　　2024年春运将于1月26日正式启动，从1月26日至3月5日，共计持续40天，其中2月10日至17日八天为春节放假时间。春运是一年中道路客货流量最集中、人员流动最频繁的时期，也是道路交通事故易发高发期。为切实做好春运期间道路交通安全管理工作，确保广大人民群众安全出行，洛阳交警结合全市道路交通实际，提前分析研判，发布春运期间道路交通安全“两公布一提示”，提醒广大交通参与者提前了解路况，合理选择出行时间、路线和出行方式，避开出行高峰、易堵路段，谨慎驾驶，安全出行，共度欢乐祥和中国年。

　　道路交通总体预判

　　2024年春运期间，群众出行意愿强烈，货物运输需求旺盛，低温雨雪冰冻等恶劣天气易发、广发，结合春节放假调休安排，我市道路交通将呈现以下特点：

　　长途跨区域人员流动量大

　　春运期间，探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，道路交通运输面临压力空前繁重。预计2024年春运期间我市人员流动规模将呈现快速增长态势，道路交通出行将呈现持续高位运行、潮汐式时空分布等特点。

　　自驾出行占比将创历史新高

　　根据交通运输部门安排，2024春节假期收费公路免收小客车通行费时长增加为九天，起止时间为2月9日0时至2月17日24时(期间危化品车辆禁止上高速)，预计高速公路、普通国省干线公路、服务区车流量将迅猛增加，城市区道路通行、停车也将面临较大压力。

　　营业性客运量将全面回升

　　预计2024年春运期间营业性客运量比2023年同期有较大增长，我市机场、火车站、高铁站、长途客运站、旅游景区周边道路交通压力大。

　　交通物流运输需求持续旺盛

　　春运期间煤电油气等能源、粮油肉蛋奶果蔬等民生商品、企业生产原材料和产品等货物运输需求旺盛，农贸市场、年货市场、大型商超、货运场站等重点地区周边道路面临较大压力。

　　春运道路交通面临更大考验

　　春运持续时间长、运输强度大、社会关注度高，春运正处于冬季低温季节，雨雪冰冻等恶劣天气易发多发，对春运道路交通保安全、保畅通带来不利影响。

　　交通安全隐患增加、不安全因素增大

　　春运期间人员返乡、采购年货、走亲访友等出行需求明显高于平日，营运车辆、小型汽车、小微型面包车、摩托车、电动自行车出行需求增加，特别是特定时段和局部路段、城市区重要交通节点等通行压力激增，车辆超员、酒后驾驶、无证驾驶、非营运车辆违法载客等可能增多，不安全因素增大。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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