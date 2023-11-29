除夕当天能否办理结婚登记？洛阳市民政局回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：2月9日除夕当天民政局上班吗？是否可以办理结婚登记？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：2月9日除夕当天民政局上班吗？是否可以办理结婚登记？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：2月9日除夕当天民政局上班吗？是否可以办理结婚登记？
洛阳市民政局回复：洛阳市各婚姻登记处办公时间为周一至周五，法定节假日上班时间按照国家规定执行，2024年2月9日正常办理婚姻登记业务。查询了解洛阳民政相关业务可登录洛阳市民政局官方网站，或关注洛阳市民政局微信公众号“洛阳民政”。
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