事关校园食品安全 洛阳公布举报电话和邮箱

记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳公布了校园食品安全排查整治专项行动期间开通的举报电话、邮箱。

记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳公布了校园食品安全排查整治专项行动期间开通的举报电话、邮箱。 记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳公布了校园食品安全排查整治专项行动期间开通的举报电话、邮箱。 根据《洛阳市校园食品安全排查整治专项行动实施方案》通知要求，从2024年1月至2024年6月，洛阳市政府食安办、洛阳市教育局、洛阳市市场监管局、洛阳市卫健体委、洛阳市公安局联合在全市范围内开展为期6个月的校园食品安全排查整治专项行动。 广大人民群众可通过举报电话、电子邮箱，对全市学校食堂、学校食堂承包经营企业、校外供餐单位以及校园周边食品经营者等存在的食品安全问题进行投诉举报。请社会各界加强监督，共治共管，保障广大师生饮食安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 牛琳 冯国凯 文/图) 附：洛阳市校园食品安全排查整治专项行动期间开通的举报电话、邮箱