网友反映九龙鼎环岛区域经常堵车 洛阳市公安局“三策治堵”

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：西关九龙鼎环岛区域经常性堵车，建议相关部门效仿九都路与王城大道交叉口的环岛设计，设置红绿灯，以此来缓解交通拥堵现象。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：西关九龙鼎环岛区域经常性堵车，建议相关部门效仿九都路与王城大道交叉口的环岛设计，设置红绿灯，以此来缓解交通拥堵现象。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：西关九龙鼎环岛区域经常性堵车，建议相关部门效仿九都路与王城大道交叉口的环岛设计，设置红绿灯，以此来缓解交通拥堵现象。
洛阳市公安局回复：
针对反映的问题，我们将做出以下整改：
1.近期在九龙鼎周边上引导牌，引导大巴车一律在九龙鼎北50米处停车上下人，车辆一律停到道南路。
2.我们加大宣传治理力度，联合区城管等相关部门对违停车辆加大处罚力度，最大限度做到还路于民。
3.加装红绿灯问题，考虑到文物保护的协调性，我们会协调城建局和文物局以及老城区政府，及时拿出合理方案。
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