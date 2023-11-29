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洛阳“一刻钟便民生活圈”开启“智慧模式”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.24 11:10

　　“快过年了家里需要采购，在智慧平台社区上点一点，东西就被送到了家。”22日，在洛阳市洛龙区开元路街道天元社区元华国际小区，说起一刻钟便民生活圈的智慧化服务，居民赵美玲的话匣子被打开了。

　　新年将至，今年73岁的她由于行动不便，年货采购成了她的心事。

　　“智慧平台社区可帮了我的大忙。”赵美玲说，平台与丹尼斯超市建立了日常用品采购、送货上门等线上服务体系，方便周边购物。不仅如此，平台还提供常用电话、列车时刻、公交路线、安全教育等便民查询。

　　去年以来，洛阳市全力推进一刻钟便民生活圈建设，一些社区通过搭建城市便民生活圈智慧服务平台，整合公共服务、生活服务、商业服务等资源，引入购物、餐饮、休闲、文化、养老、托育、家政等线上功能；提供信息查询、生活缴费及线上发券、线下兑换等服务，加快社区公共服务设施设备智能化升级改造。

　　如今，洛阳越来越多的一刻钟便民生活圈插上了数字化“翅膀”，让百姓的生活更加便捷。

　　“家人们，又和大家见面啦，新年将至，今天教大家做灯笼。”在西工区香榭里·阳光社区文明会客厅直播基地，“草根明星”直播秀掀起直播间高潮。

　　随着一刻钟便民生活圈建设推进，香榭里·阳光社区大力培育网红带货等消费业态，通过线上渠道开展公共服务，比如编织达人教授手工编织品、社区线上团购等活动，都深受居民欢迎。

　　诸如此类，越来越多的一刻钟便民生活圈变得既烟火蒸腾又智慧便捷，也吸引着越来越多的外地人留在洛阳。“生活在这里，让我感受到了便捷与幸福。当初吸引我来的是古城底蕴，如今留住我的是宜居魅力。”今年刚到洛阳工作的李雪感慨地说。

　　“插上了‘数字化’翅膀的便民生活圈，将圈进更多的选择和便利。”洛阳市商务局相关负责人说，下一步将设立助农产品直销区，推动“网上菜场”“O2O+社区”“互联网+社区”新业态发展；发展店网融合、自助商店、互动娱乐、个人定制等体验式消费，推进商业新模式改革创新；发展社群电商、社区团购、直播电商、微信、小程序等，让舒心“生活圈”近在咫尺。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 金丽娜 韩佳佳 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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