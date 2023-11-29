错过了社保待遇资格认证时间咋办？市社保中心回复

昨日，市民孟先生向记者反映，他的母亲是我市企业退休职工，本应在2023年12月24日前完成社保待遇资格认证，但是由于疏忽错过了认证时间，想知道接下来该如何操作，以及错过资格认证时间是否会影响待遇发放。

昨日，市民孟先生向记者反映，他的母亲是我市企业退休职工，本应在2023年12月24日前完成社保待遇资格认证，但是由于疏忽错过了认证时间，想知道接下来该如何操作，以及错过资格认证时间是否会影响待遇发放。

带着问题，记者采访了市社会保险中心企业职工保险科有关负责人。该负责人表示，依照规定，企业退休职工每365天、企业职工供养直系亲属每180天需要完成一次资格认证。对逾期未完成资格认证的人员，将暂停发放社保待遇；在资格认证通过后，次月将恢复发放待遇并补发暂停期间应发的待遇。

“孟先生的母亲虽然错过了认证时间，但只要再认证一次即可，不会影响待遇发放。”该负责人说。

如何进行资格认证呢？该负责人表示，近年，我省取消了养老待遇资格集中认证，实现认证常态化，有关人员可随时进行线上认证，每认证成功一次，认证时效为365天，且支持多次认证。

举个例子，若孟先生的母亲在今年1月完成了认证，则认证信息更新，认证时效持续至2025年1月；若孟先生的母亲在今年4月又完成了一次认证，则认证时效持续至2025年4月，以此类推。